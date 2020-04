Глава Минздрава РФ дал добро на самодельные маски. Как их шить и зачем

Вот такой простой и оригинальный в интернете увидел способ! Вроде и смешно, но просто и эффективно, обычные детские салфетки выручат в непредвиденной ситуации! Маски наши аптеки продают, их недостаточно, на днях в два раза увеличим поставки в муниц три аптеки, до 3000 тыс в день! МУП Аптека 164, Менделеева, 34, тел 88655470413, Гагарина , 54 , 88655435875, Шевченко 10-а 88655464140, директор Приходько Элеонора Юрьевна 89288208190. Швейки Невинномысска нарастили производство тканых масок, качество отличное. #невинномысск #миненков #монопротивкоронавируса

A post shared by Михаил Миненков (@minenkov_ma) on Mar 31, 2020 at 10:17am PDT