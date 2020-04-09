Глава Минздрава РФ дал добро на самодельные маски. Как их шить и зачем

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью журналисту Владимиру Познеру заверил россиян, что носить маски имеет смысл и благосклонно отнесся к идее делать их в домашних условиях.

«Нужно использовать маски. Причем здесь вопрос идет о том, что маска не должна быть обязательно на улице медицинская», — заявил он и добавил, что самодельные средства защиты также приветствуются.

По словам Мурашко, важно, чтобы «маски носили все», ведь неизвестно, кто заражен, а кто нет. Хотя генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал в первую очередь обеспечить ими коллег-медиков.

«Мы опасаемся, что использование масок среди обычного населения может усугубить нехватку специализированных масок для людей, которые в них нуждаются больше всего. В ряде мест эта нехватка ставит под угрозу жизни врачей», — отметил он.

Можно ли носить одну маску несколько раз?

Медицинские маски бывают одноразовыми и многоразовыми.

Первые производятся из нетканых синтетических материалов, которые отличаются особой плотностью. Такие маски нужно менять каждые два-шесть часов. Снимать ее нужно за ручки, не прикасаясь к ткани, которая защищала нос и рот.

Многоразовые маски сделаны из более плотного материала, а посередине или с двух сторон установлены клапаны с отверстиями для воздуха. Роспотребнадзор рекомендует стирать с мылом такую маску, затем обрабатывать горячим утюгом или отпаривателем, а потом обязательно дать ей высохнуть.

Чиновники в роли швей

Господин Мурашко предлагает решить проблему дефицита масок, вооружившись иголкой и ниткой. Некоторые чиновники приняли вызов и записали видеоинструкции. Порой советы отличаются изобретательностью. Так мэр города Невинномысска Михаил Миненков показал, как сделать маску из влажных салфеток.

Перенял эстафету глава Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов, который решил продемонстрировать местным журналистам, что умеет работать не только головой.

Как сшить маску своими руками

Для маски лучше выбрать неэластичную хлопковую ткань с максимально высокой плотностью (не меньше 200 нитей на дюйм, на 2,54 см). Ткань должна быть такой, чтобы ее можно было стирать при температуре выше 60 градусов.

Маска должна хорошо закрывать нос и рот (например: прямоугольник 13X17 сантиметров). Ткань нужно прошить со всех сторон.

Сверху можно сделать кулису и вшить в нее металлическую проволоку, чтобы маска плотно прилегала к переносице.

По бокам нужно пришить шнурки или резинки, чтобы завязывать ее вокруг головы или надевать на уши.

Стоит отметить, что маска - не панацея, ведь при кашле разлетающиеся микробы больного человека могут попасть на незащищенную слизистую оболочку глаз.

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