Глава Минздрава РФ дал добро на самодельные маски. Как их шить и зачем
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью журналисту Владимиру Познеру заверил россиян, что носить маски имеет смысл и благосклонно отнесся к идее делать их в домашних условиях.
«Нужно использовать маски. Причем здесь вопрос идет о том, что маска не должна быть обязательно на улице медицинская», — заявил он и добавил, что самодельные средства защиты также приветствуются.
По словам Мурашко, важно, чтобы «маски носили все», ведь неизвестно, кто заражен, а кто нет. Хотя генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал в первую очередь обеспечить ими коллег-медиков.
«Мы опасаемся, что использование масок среди обычного населения может усугубить нехватку специализированных масок для людей, которые в них нуждаются больше всего. В ряде мест эта нехватка ставит под угрозу жизни врачей», — отметил он.
Можно ли носить одну маску несколько раз?
Медицинские маски бывают одноразовыми и многоразовыми.
Первые производятся из нетканых синтетических материалов, которые отличаются особой плотностью. Такие маски нужно менять каждые два-шесть часов. Снимать ее нужно за ручки, не прикасаясь к ткани, которая защищала нос и рот.
Многоразовые маски сделаны из более плотного материала, а посередине или с двух сторон установлены клапаны с отверстиями для воздуха. Роспотребнадзор рекомендует стирать с мылом такую маску, затем обрабатывать горячим утюгом или отпаривателем, а потом обязательно дать ей высохнуть.
Чиновники в роли швей
Господин Мурашко предлагает решить проблему дефицита масок, вооружившись иголкой и ниткой. Некоторые чиновники приняли вызов и записали видеоинструкции. Порой советы отличаются изобретательностью. Так мэр города Невинномысска Михаил Миненков показал, как сделать маску из влажных салфеток.
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Перенял эстафету глава Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов, который решил продемонстрировать местным журналистам, что умеет работать не только головой.
Как сшить маску своими руками
- Для маски лучше выбрать неэластичную хлопковую ткань с максимально высокой плотностью (не меньше 200 нитей на дюйм, на 2,54 см). Ткань должна быть такой, чтобы ее можно было стирать при температуре выше 60 градусов.
- Маска должна хорошо закрывать нос и рот (например: прямоугольник 13X17 сантиметров). Ткань нужно прошить со всех сторон.
- Сверху можно сделать кулису и вшить в нее металлическую проволоку, чтобы маска плотно прилегала к переносице.
- По бокам нужно пришить шнурки или резинки, чтобы завязывать ее вокруг головы или надевать на уши.
Стоит отметить, что маска - не панацея, ведь при кашле разлетающиеся микробы больного человека могут попасть на незащищенную слизистую оболочку глаз.
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