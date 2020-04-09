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15:04   9 Апреля 2020
Россия

Глава Минздрава РФ дал добро на самодельные маски. Как их шить и зачем

Глава Минздрава РФ дал добро на самодельные маски. Как их шить и зачем

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью журналисту Владимиру Познеру заверил россиян, что носить маски имеет смысл и благосклонно отнесся к идее делать их в домашних условиях.

«Нужно использовать маски. Причем здесь вопрос идет о том, что маска не должна быть обязательно на улице медицинская», — заявил он и добавил, что самодельные средства защиты также приветствуются.

По словам Мурашко, важно, чтобы «маски носили все», ведь неизвестно, кто заражен, а кто нет. Хотя генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал в первую очередь обеспечить ими коллег-медиков.

«Мы опасаемся, что использование масок среди обычного населения может усугубить нехватку специализированных масок для людей, которые в них нуждаются больше всего. В ряде мест эта нехватка ставит под угрозу жизни врачей», — отметил он.

Мурашко рекомендовал носить самодельные маски. Рассказываем, как их шить и зачем они нужны

Можно ли носить одну маску несколько раз?

Медицинские маски бывают одноразовыми и многоразовыми.

Первые производятся из нетканых синтетических материалов, которые отличаются особой плотностью. Такие маски нужно менять каждые два-шесть часов. Снимать ее нужно за ручки, не прикасаясь к ткани, которая защищала нос и рот.

Многоразовые маски сделаны из более плотного материала, а посередине или с двух сторон установлены клапаны с отверстиями для воздуха. Роспотребнадзор рекомендует стирать с мылом такую маску, затем обрабатывать горячим утюгом или отпаривателем, а потом обязательно дать ей высохнуть.

Чиновники в роли швей

Господин Мурашко предлагает решить проблему дефицита масок, вооружившись иголкой и ниткой. Некоторые чиновники приняли вызов и записали видеоинструкции. Порой советы отличаются изобретательностью. Так мэр города Невинномысска Михаил Миненков показал, как сделать маску из влажных салфеток.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот такой простой и оригинальный в интернете увидел способ! Вроде и смешно, но просто и эффективно, обычные детские салфетки выручат в непредвиденной ситуации! Маски наши аптеки продают, их недостаточно, на днях в два раза увеличим поставки в муниц три аптеки, до 3000 тыс в день! МУП Аптека 164, Менделеева, 34, тел 88655470413, Гагарина , 54 , 88655435875, Шевченко 10-а 88655464140, директор Приходько Элеонора Юрьевна 89288208190. Швейки Невинномысска нарастили производство тканых масок, качество отличное. #невинномысск #миненков #монопротивкоронавируса

A post shared by Михаил Миненков (@minenkov_ma) on

Перенял эстафету глава Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов, который решил продемонстрировать местным журналистам, что умеет работать не только головой.

Как сшить маску своими руками

  • Для маски лучше выбрать неэластичную хлопковую ткань с максимально высокой плотностью (не меньше 200 нитей на дюйм, на 2,54 см). Ткань должна быть такой, чтобы ее можно было стирать при температуре выше 60 градусов. 
  • Маска должна хорошо закрывать нос и рот (например: прямоугольник 13X17 сантиметров). Ткань нужно прошить со всех сторон. 
  • Сверху можно сделать кулису и вшить в нее металлическую проволоку, чтобы маска плотно прилегала к переносице.
  • По бокам нужно пришить шнурки или резинки, чтобы завязывать ее вокруг головы или надевать на уши. 

Стоит отметить, что маска - не панацея, ведь при кашле разлетающиеся микробы больного человека могут попасть на незащищенную слизистую оболочку глаз.

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Автор: Лев Собакин
#маски #коронавирус

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