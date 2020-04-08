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18:20   8 Апреля 2020
Весь мир

ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

Министры финансов стран-членов Евросоюза в ходе продолжавшихся всю ночь 16-часовых переговоров по плану спасения национальных экономик в условиях эпидемии коронавируса, так и не смогли согласовать текст итогового заявления.

Об этом в среду пишет «Российская газета», отмечая, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что идет работа над «новым планом Маршалла» для Старого света, так как предполагалось, что Евросоюз по линии своих финансовых механизмов (Европейского  стабилизационного механизма, Европейского инвестиционного банка и собственно бюджета Еврокомиссии) выделит беспрецедентно огромную сумму (500 миллиардов евро) на поддержку тех, кто понес убытки из-за коронавируса — аграриев, бизнесменов и тех, кто лишился работы.

ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

Однако затем глава еврогруппы – португальский министр финансов Марио Сентено – написал в своем микролблоге Twitter, что переговоры пока не завершились и будут продолжены в четверг. По словам Сентено, они с коллегами «были близки к сделке, но пока не достигли ее».

Ранее эксперты уже предполагали, что предстоящие переговоры будут сложными, так как разногласия по обе стороны от условной линии «север – юг» слишком велики. Германия, Австрия и Нидерланды, например, выступают против того, чтобы разделить долговое бремя с «южанами» и выпустить так называемые «коронабонды», на чем настаивают девять южно-европейских стран, включая Италию, Испанию, Францию и Португалию.

ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

Как заявил в беседе с «Российской газетой» немецкий политолог Александр Рар, Берлин не готов разделить с южными странами долговое бремя, несмотря на то, что давление на него усиливается.

«Я не исключаю, что дойдет до открытого шантажа. Мы видим, что Испания и Италия уже изменили тон на переговорах, все настойчивее требуя помощи от немцев. Возможно, нынешняя ситуация будет главным испытанием на прочность для Евросоюза», — подчеркнул эксперт.

Напомним, в Италии, которая особенно сильно пострадала от эпидемии коронавируса, к настоящему времени заразились более 135 тысяч человек. При этом 17 тысяч заболевших скончались.

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Автор: Александр Люблинский
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