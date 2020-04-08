Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Третье обращение Владимира Путина из-за коронавируса. Главное

Третье обращение Владимира Путина из-за коронавируса. Главное

 Самонкин рассказал, как США помогают устраивать беспорядки на митингах

Самонкин рассказал, как США помогают устраивать беспорядки на митингах
Актер фильма "Шугалей" считает похищенного в Ливии социолога патриотом

Актер фильма "Шугалей" считает похищенного в Ливии социолога патриотом

 Путин собирается лично проследить за обстановкой с COVID-19 в регионах

Путин собирается лично проследить за обстановкой с COVID-19 в регионах
ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

 Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре

Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре
Третье обращение Владимира Путина из-за коронавируса. Главное

Третье обращение Владимира Путина из-за коронавируса. Главное

 Самонкин рассказал, как США помогают устраивать беспорядки на митингах

Самонкин рассказал, как США помогают устраивать беспорядки на митингах
Актер фильма "Шугалей" считает похищенного в Ливии социолога патриотом

Актер фильма "Шугалей" считает похищенного в Ливии социолога патриотом

 Путин собирается лично проследить за обстановкой с COVID-19 в регионах

Путин собирается лично проследить за обстановкой с COVID-19 в регионах
ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

ЕС провалил переговоры о «новом плане Маршалла» для собственных стран

 Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре

Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре
17:48   8 Апреля 2020
Общество

Самонкин рассказал, как США помогают устраивать беспорядки на митингах

Самонкин рассказал, как США помогают устраивать беспорядки на митингах

Политолог также выразил мнение, что в вопросе наказания провокаторов Россия должна брать пример с развитых стран Европы, где за организацию протестных волн назначаются отнюдь не штрафы.

Зачинщиков протестных акций и митингов в европейских странах привлекают к уголовной ответственности, в отличие от России, где до сих пор действует система штрафов и мер временной изоляции. Чтобы избежать массовых протестных настроений в стране в период государственных выборов, не было бы лишним перенять этот опыт у Европы. Такое мнение в интервью изданию NewInform выразил политолог Юрий Самонкин.

Массовые протесты, считает политолог, имеют больше внешний характер, нежели внутренний. И здесь не обходится без сценариев, в частности, США.

"Оппозиционеры работают по методичкам. Как только идут протесты в той или иной стране, к этим протестам подключаются внешние силы. В частности, США", — пояснил Самонкин.

В фильме-расследовании Федерального агентства новостей "Анатомия протеста" рассказывается, к примеру, о том, что протестные акции, которые прошли минувшим летом в Москве, были организованы по американскому сценарию. Серьезного наказания никто из их организаторов не понес.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#протесты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...