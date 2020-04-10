Организаторы «Бессмертного полка» в Латвии заподозрили власти в сговоре с коронавирусом

Власти Латвии продлили режим ЧС из-за коронавируса до 12 мая. В стране, по данным ВОЗ на 9 апреля, 589 зараженных, скончались от коронавируса два человека. Еще целый месяц в Латвии не будут проводить массовые мероприятия, под запрет попала и российская акция «Бессмертный полк», которая традиционно проходит в День Победы.

Таким образом власти стремятся подавить пророссийские настроения в Евросоюзе, который сейчас определяет бюджет на будущие семь лет, не исключает латвийский политолог и историк Игорь Гусев.

«Это вполне допустимо. То есть это может и так, но недоказуемо, потому что всегда можно сказать, мол как же, вы что? Недооцениваете опасность вируса, но зная официальное отношение властей к празднику 9 мая, у меня у самого были такие мысли, что его продление карантина в чем-то попутно решает и эту проблему. Тем более, что карантин нарушил традиционное празднование Дня легиона СС – 16 марта», — поделился с «ПС» Гусев.

Примечательно, что режим ЧС не стал помехой для учений НАТО на территории Латвии, которые пройдут с 13 по 18 апреля. Как сообщает издание Delfi, в боевую группу блока в Латвии входят около 1 400 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании — стран, в которых также наблюдается неблагоприятная, эпидемиологическая обстановка.

Организатор акции «Бессмертный полк» в Юрмале Янис Кузинс согласен с Гусевым. Он уверен, что режим ЧС специально «растянули» до середины мая, чтобы пресечь празднование Дня Победы в Латвии.

«Могли выбрать другую дату 8 мая, например, но выбрали 12 мая, чтобы не состоялся праздник. <…> По всей Латвии [хотят] запретить "Бессмертные полки", которые были запланированы в пяти городах, и запретить праздничный концерт с салютом в столице — в Риге», — пожаловался Кузинс «Политике Сегодня».

Активист уверен, что парламент Латвии задумал запретить «Бессмертный полк» еще в марте. Тогда из-за COVID-19 пришлось отменить шествие латышских националистов в рамках ежегодных Дней легиона Ваффен СС. А их поддерживал сам министр обороны Артис Пабрикс. В свете этого вряд ли стоило ожидать разрешения на «Бессмертный полк».

Мнение Кузинса разделяет и бывший член Европарламента Альфред Рубик. По его словам, власти воспользовались «коронавирусным» поводом, чтобы запретить празднование Дня Победы.

«Я допускаю, что 9 мая учитывалось. Если бы это был день, который в Латвии почитался властями, [то карантин бы сократили]. Эти три дня не решают проблему», — говорит Рубик.

Но некоторые политики называют решение о продлении режима ЧС до 12 мая обычным совпадением. Экс-депутат сейма Сергей Долгополов уверен, что Кузинс намеренно увязывает продление карантина с акцией, пытаясь тем самым сделать ей «рекламу».

«Сегодня было бы бессмысленно и довольно глупо выступать с подобного рода комментариями. Этот карантин, который введен, он никак не связан ни с 9 мая, ни с 22 июня, ни с 1 мая, ни с каким другим числом календаря. Тогда надо было бы говорить, что карантин ввели для того, чтобы не было шествия легионеров 16 марта. Поэтому спекулировать на этом деле не следует», — комментирует Долгополов.

В Латвии «Бессмертный полк» проходит с даты основания акции — 2014 года. Прошлый марш стал юбилейным и собрал 20 тысяч рижан. В этом году, по словам Кузинста, организаторы надеются на проведение акции в интернете.