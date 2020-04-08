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17:16   8 Апреля 2020
Общество

Facebook будет собирать геоданные пользователей под предлогом борьбы с пандемией

Facebook будет собирать геоданные пользователей под предлогом борьбы с пандемией

Компания Facebook согласилась собирать анонимные данные о местоположении американцев и передавать властям США для борьбы с распространением коронавируса, заявил глава корпорации Марк Цукерберг. Но все может быть не так безобидно, как кажется.

Западный IT-гигант может следить не только за гражданами Соединенных Штатов, но и за россиянами, считает президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. Он подчеркнул, что заявленная Цукербергом инициатива кардинально отличается от системы социального мониторинга за инфицированными гражданами, которая сейчас внедрена в Москве.

"Фактически сбываются мрачные прогнозы конспирологов, которые утверждали, что коронавирус подтолкнет введение цифровой диктатуры, и введут ее США", — отметил Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей.

По его словам, России необходимо будет установить новые правила работы в мировой IT-сфере, после того как пандемия коронавируса завершится. Он добавил, что всему миру нужно объединиться и заставить Facebook соблюдать правила и нормы существования в человеческом социуме. Согласие с ним выразил аналитик интернет-издания PolitRussia Роман Романов, который добавил, что существовавшая раньше слежка за гражданами со стороны Facebook и Google теперь выходит на официальный уровень под предлогом борьбы с коронавирусом.

Сомнения в стремлении Цукерберга начать слежку за людьми в целях противодействия пандемии вызывает и тот факт, что Facebook не удаляет дезинформацию о COVID-19. Жалобы на распространителей фейковых сообщений администрация социальной сети предпочитает игнорировать.

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Автор: Яна Либерман
#слежка #facebook #малькевич

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