Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения ученого в московской аптеке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению СК России по городу Москве завести уголовное дело по факту избиения ученого РАН.

Старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова избили в центре Москвы, в одной из аптек. Инцидент произошел недалеко от дома, где проживает пострадавший.

После нападения 81-летнего мужчину госпитализировали в городскую больницу. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего инцидента.

Ход расследования уголовного дела стоит на контроле в центральном аппарате Следственного комитета, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.