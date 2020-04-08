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17:06   8 Апреля 2020
Россия

Пост Венедиктова о высокой летальности коронавируса в России оказался фейком

Пост Венедиктова о высокой летальности коронавируса в России оказался фейком

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов пытается ввести в заблуждение россиян, публикуя неправильные данные о коронавирусе в РФ в своем Telegram-канале.

Венедиктов поделился недостоверной информацией об индексе летальных случаев от вируса COVID-19 на территории России. По его индексу можно сделать вывод, что РФ якобы справляется с пандемией не лучше, чем Италия и Испания.

Официальный индекс летальных исходов от COVID-19 в РФ составляет 0,77%, что является хорошим результатом, по сравнению с другими странами. Венедиктов же использовал неправильную форму при подсчете индекса, не учитывая многие факторы. Он насчитал 11,7%. Примерно такие показатели наблюдаются в Италии.

Не исключено, что главред "Эха" намеренно преувеличил цифры, чтобы посеять панику в обществе. Подробнее читайте на сайте Федерального агентства новостей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#эхо москвы #венедиктов

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