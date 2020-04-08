Российский лидер Владимир Путин заявил, что от дисциплинированности и ответственности граждан страны зависит успешность борьбы с коронавирусом в РФ, сообщают СМИ.

В ходе вступительной речи перед селекторным совещанием с российскими губернаторами Путин отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией нарушила привычных ритм жизни россиян, вследствие чего накопилась усталость и большой груз различных сложностей. Глава государства подчеркнул, что понимает граждан РФ, уставших от постоянного пребывания дома.

Однако, указал президент, подобные меры являются вынужденными и их просто нужно вытерпеть. Он призвал россиян со всей ответственностью подойти к вопросу соблюдения режима самоизоляции в стране, чтобы позволить государству справиться с угрозой COVID-19. Путин отметил, что выдержка и дисциплина граждан России являются ключевыми составляющими приближения переломного момента в борьбе с инфекцией.

Российский лидер также выразил благодарность медикам, волонтерам и всем, кто принимает участие в противостоянии с коронавирусом.