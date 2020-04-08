 Третье обращение Владимира Путина из-за коронавируса. Главное

Президент России Владимир Путин 8 апреля перед онлайн совещанием с губернаторами озвучил меры по поддержке граждан РФ и экономики в период пандемии коронавируса.

Спасибо врачам

Президент обратился к медикам и поблагодарил их за самоотверженную работу «на фронтах» борьбы с коронавирусом. Путин распорядился о дополнительных выплатах специалистам, которые борются за жизнь зараженных COVID-19.

В ближайшие три месяца федеральные надбавки составят: для врачей — 80 тысяч рублей ежемесячно, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч, для врачей скорой помощи — 50 тысяч рублей, для фельдшеров, медсестер, водителей «скорой» — 25 тысяч рублей. На эти цели регионы получат из федеральной казны более 10 миллиардов рублей в ближайшие дни.

Кроме того, у медицинских работников будут повышенные страховые гарантии наравне с военнослужащими.

Регионам выделено 33 миллиарда рублей на разворачивание дополнительных коек и 13 миллиардов на реанимобили, аппараты ИВЛ и машины скорой помощи.

Помощь экономике

Президент подчеркнул, что в масштабах большой страны неэффективно действовать по одному шаблону, и меры необходимо принимать, исходя из конкретных ситуаций в регионах. Это касается и закрытия предприятий и организаций.

«Даже в Москве с ее плотностью населения, с концентрацией транспортных потоков, а значит и объективно большими рисками распространения инфекции, нет практически повсеместного закрытия предприятий «всех под одну гребенку». Такого нет. Многие столичные компании продолжают работать или перешли на удаленный режим», — заявил Путин.

Правительству и Центробанку дано пять дней на подготовку плана по поддержке бизнеса. Например, Путин призвал продлить кредитные и ипотечные каникулы. Из тех мер, что уже точно будут действовать:

- отсрочка по налогам

- снижение социальных взносов с 30% до 15%, их отсрочка на полгода для всех пострадавших предприятий

- реструктуризация для всех предприятий малого и среднего бизнеса отложенных взносов и налогов

- мораторий на проверки

Президент подчеркнул, что нельзя допустить полной остановки экономики. Но при этом нельзя действовать по шаблону - власти на местах должны вникать в проблемы каждого предприятия. Глава государства призвал помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют рабочие места.

Социальная поддержка

Тем, кто все же потерял работу с 1 марта, в течение трех месяцев будут выплачивать максимальные пособия по безработице - 12 130 рублей.

В ближайшие три месяца (апрель, май, июнь) будут выплачиваться дополнительные пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

«По пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Эти выплаты будут в апреле, мае и июне. Также в июне начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно», - сказал Путин.

Если родители потеряли работу, а в семье есть несовершеннолетние дети, то, помимо пособия по безработице, можно рассчитывать на три тысячи ежемесячно на каждого ребенка.

Паспорта и права продлят

Все паспорта, водительские права и другие удостоверяющие документы будут автоматически продлены не менее, чем на три месяца.

Когда все закончится

Ближайшие две недели президент назвал «определяющими», когда потребуется предельная концентрация всех ресурсов. При этом президент заверил, что у страны есть все резервы, чтобы справиться с развитием ситуации по любому сценарию. Граждан России Путин призвал к выдержке.

«Понимаю,что уже накопились и усталость, и серьезный груз финансовых, бытовых проблем, нарушен привычный ритм жизни, находиться в четырех стенах большинству тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции надо выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь».

В том что Россия победит «заразу коронавирусную», Путин не сомневается. Президент завершил обращение цитатой, приписываемой библейскому царю Соломону: