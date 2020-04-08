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18:11   8 Апреля 2020
Россия

Третье обращение Владимира Путина из-за коронавируса. Главное

Третье обращение Владимира Путина из-за коронавируса. Главное

Президент России Владимир Путин 8 апреля перед онлайн совещанием с губернаторами озвучил меры по поддержке граждан РФ и экономики в период пандемии коронавируса.

Спасибо врачам

Президент обратился к медикам и поблагодарил их за самоотверженную работу «на фронтах» борьбы с коронавирусом. Путин распорядился о дополнительных выплатах специалистам, которые борются за жизнь зараженных COVID-19.

В ближайшие три месяца федеральные надбавки составят: для врачей — 80 тысяч рублей ежемесячно, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч, для врачей скорой помощи — 50 тысяч рублей, для фельдшеров, медсестер, водителей «скорой» — 25 тысяч рублей. На эти цели регионы получат из федеральной казны более 10 миллиардов рублей в ближайшие дни.

Кроме того, у медицинских работников будут повышенные страховые гарантии наравне с военнослужащими.

Третье обращение Владимира Путина из-за коронавируса. Главное

Регионам выделено 33 миллиарда рублей на разворачивание дополнительных коек и 13 миллиардов на реанимобили, аппараты ИВЛ и машины скорой помощи.

Помощь экономике

Президент подчеркнул, что в масштабах большой страны неэффективно действовать по одному шаблону, и меры необходимо принимать, исходя из конкретных ситуаций в регионах. Это касается и закрытия предприятий и организаций.

«Даже в Москве с ее плотностью населения, с концентрацией транспортных потоков, а значит и объективно большими рисками распространения инфекции, нет практически повсеместного закрытия предприятий «всех под одну гребенку». Такого нет. Многие столичные компании продолжают работать или перешли на удаленный режим», — заявил Путин.

Правительству и Центробанку дано пять дней на подготовку плана по поддержке бизнеса. Например, Путин призвал продлить кредитные и ипотечные каникулы. Из тех мер, что уже точно будут действовать: 

- отсрочка по налогам

- снижение социальных взносов с 30% до 15%, их отсрочка на полгода для всех пострадавших предприятий 

- реструктуризация для всех предприятий малого и среднего бизнеса отложенных взносов и налогов

- мораторий на проверки

Президент подчеркнул, что нельзя допустить полной остановки экономики. Но при этом нельзя действовать по шаблону  - власти на местах должны вникать в проблемы каждого предприятия. Глава государства призвал помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют рабочие места.

 Третье обращение Владимира Путина из-за коронавируса. Главное

Социальная поддержка

Тем, кто все же потерял работу с 1 марта, в течение трех месяцев будут выплачивать максимальные пособия по безработице - 12 130 рублей.

В ближайшие три месяца (апрель, май, июнь) будут выплачиваться дополнительные пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.  

«По пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Эти выплаты будут в апреле, мае и июне. Также в июне начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно»,  - сказал Путин.

Если родители потеряли работу, а в семье есть несовершеннолетние дети, то, помимо пособия по безработице, можно рассчитывать на три тысячи ежемесячно на каждого ребенка. 

Паспорта и права продлят

Все паспорта, водительские права и другие удостоверяющие документы будут автоматически продлены не менее, чем на три месяца.

Третье обращение Владимира Путина из-за коронавируса. Главное

Когда все закончится

Ближайшие две недели президент назвал «определяющими», когда потребуется предельная концентрация всех ресурсов. При этом президент заверил, что у страны есть все резервы, чтобы справиться с развитием ситуации по любому сценарию. Граждан России Путин призвал к выдержке. 

«Понимаю,что уже накопились и усталость, и серьезный груз финансовых, бытовых проблем, нарушен привычный ритм жизни, находиться в четырех стенах большинству тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции надо выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь».

В том что Россия победит «заразу коронавирусную», Путин не сомневается. Президент завершил обращение цитатой, приписываемой библейскому царю Соломону:

 «И это тоже пройдет».

 

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Автор: Роман Самойлов
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