Швыткин обвинил La Stampa в развязывании информационной войны с РФ

Действия итальянского издания по отношению к российской гуманитарной миссии член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал информационной войной и свидетельством ангажированности газеты.

Ответ Минобороны на материал La Stampa, в котором итальянские журналисты называют гуманитарную помощь "разведовательной работой", иностранное издание посчитало проявлением "неуважения". В российском военном ведомстве отметили, что никакие попытки СМИ опорочить оказание помощи не повлияет на работу Министерства, пишет iReactor.

Истинное отношение итальянцев к российским военным можно узнать непосредственно в эпицентре распространения коронавируса, где сейчас и находятся специалисты из РФ, сообщил Швыткин. По его словам, некоторые жители Италии уже вывешивают вместо флагов Евросоюза флаги Российской Федерации.

Действия же итальянской La Stampa Швыткин считает развязыванием информационной войны. Такое освещение деятельности российских военных говорит об ангажированности газеты Западу, который по-прежнему видит в России врага, уверен Швыткин. По его словам, большинство итальянских СМИ придерживаются противоположной точки зрения.

Италия стала не единственной страной, которой Россия оказывает помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Военные РФ отправились с гуманитарной миссией и в Армению, куда привезли переносную лабораторию для тестирования на COVID-19 и системы дезинфекции.