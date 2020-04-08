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16:33   8 Апреля 2020
Общество

Путин расширил круг получателей матпомощи среди семей с детьми

Путин расширил круг получателей матпомощи среди семей с детьми

Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно начнутся в июне, заявил президент России Владимир Путин.

Когда ранее президент предлагал оказать эту помощь семьям, говорилось, что семье нужно будет показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты.

Путин отметил, что в условиях коронавируса нельзя делать выводы о достатке семьи по справкам за прошлый год, так как сейчас доходы многих из-за вируса уменьшились. Глава государства предложил для временно безработных сейчас не учитывать доход, который был получен ранее по месту работы — это расширит круг получателей материальной поддержки, и те, кто не мог ранее претендовать на выплату, смогут ее получить.

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Автор: Яна Либерман
#дети #путин #семьи #коронавирус

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