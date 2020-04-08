Путин расширил круг получателей матпомощи среди семей с детьми

Выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно начнутся в июне, заявил президент России Владимир Путин.

Когда ранее президент предлагал оказать эту помощь семьям, говорилось, что семье нужно будет показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты.

Путин отметил, что в условиях коронавируса нельзя делать выводы о достатке семьи по справкам за прошлый год, так как сейчас доходы многих из-за вируса уменьшились. Глава государства предложил для временно безработных сейчас не учитывать доход, который был получен ранее по месту работы — это расширит круг получателей материальной поддержки, и те, кто не мог ранее претендовать на выплату, смогут ее получить.