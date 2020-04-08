Северный флот обзаведется новым «адмиралом» к лету

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» переходит к заключительному этапу испытаний, которые пройдут в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота. Передача корабля ВМФ России может состояться уже в конце мая — начале июня.

Фрегат спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге. Его испытания на Северном флоте проходили с 20 ноября в несколько этапов.

«Адмирал флота Касатонов» — новейший фрегат, который обладает комплексом современного вооружения, рассказал «Политике Сегодня» военный эксперт Алексей Леонков. Он способен нести крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон».

На «Адмирале Касатонове» установлены комплекс ракет, который борется с подводными лодками и торпедами, современный комплекс противовоздушной обороны и новая боевая информационно-управляющая система, рассказал Леонков.

«Это современный корабль по всем своим характеристикам. Новейший. Такого проекта корабли, как у нас, нигде не собирают», — подчеркнул военный эксперт.

«Адмирал Касатонов» создан для ведения боевых действий в ближней морской зоне четырех тысяч миль. Корабль способен поражать надводные корабли, конвои, десантные отряды, подводные лодки и наземные цели.

В его задачи входит противовоздушная, противолодочная и противоракетная обороны кораблей и судов, а также совместные действия с морскими десантами и дозорной службой.

«Это универсальная боевая единица», — заключил собеседник.

На днях для погрузки гиперзвуковой ракеты «Циркон» в море ушел головной корабль проекта 22350 — «Адмирал Горшков». В западных СМИ оружие уже окрестили «убийцей авианосцев». «Циркон» с «Адмирала Горшкова» впервые применили в январе этого года: фрегат отработал ракетой из Баренцева моря на дальность более 500 километров по береговой мишени. До конца года корабль должен выполнить еще несколько стрельб.

В ноябре экипаж «Адмирала Касатонова» в Белом море выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским и береговым позициям. В Баренцевом море фрегат выполнил артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям, торпедные стрельбы по подводной цели, а также отработал взаимодействие с авиацией и судами обеспечения.