Критикуя помощь России Италии, в La Stampa забыли события 1908 года

Парламентарий Франц Клинцевич указал на короткую память работников газеты La Stampa, которые пытались найти злой умысел в российской помощи населению Италии.

Факт того, что в газете La Stampa, ранее занимавшейся дискредитацией российской гуманитарной миссии в Италии, решили проявить «обиду» по поводу того, что в Минобороны РФ отметили данный факт, не остался без внимания со стороны российских политиков. Так, в интервью «Федеральному агентству новостей» сенатор Франц Клинцевич указал на то, что «все обиды сотрудников La Stampa искусственны», а сама провокационная деятельность издания фактически является инструментом информационной войны коллективного запада с Россией.

«Это даже не журналисты, это пропагандисты, выполняющие политический заказ, и мне жаль тех, кто участвует в этом процессе», — заявил Клинцевич, указывая на то, что критика La Stampa в адрес российской помощи Италии с указанием на то, что военные специалисты РФ могут заниматься шпионажем, абсурдна. Политик отметил, что в этой стране сейчас не ведется подготовка к войне и не разрабатывается каких-либо секретных или важных элементов вооружения и техники, которые были бы интересны разведке. Помимо этого, им было подчеркнуто, что российская миссия работает в стране по приглашению Италии, а ее участники находятся под руководством итальянской стороны, представители которой непосредственно присутствуют во время деятельности россиян по борьбе с распространением COVID-19.

В данном контексте им было указано на то, что в соответствующем заявлении минобороны РФ на провокационные материалы La Stampa можно наблюдать лишь «обычное человеческое разочарование с точки зрения отдельных итальянских подразделений и структур, которые вот так реагируют на доброе дело». Также Клинцевич отметил, что в данном итальянском издании забыли про события 1908 года, когда после мощного землетрясения в Средиземном море на помощь жителям сильно пострадавшего итальянского города Мессина пришли именно русские моряки, которые часами без отдыха раскапывали завалы и оказывали итальянцам медицинскую помощь.

«Пусть вспомнят начало XX века, когда землетрясение было, когда русские моряки по 15-20 часов без приема пищи разгребали завалы и помогали итальянцам», — резюмировал Клинцевич, указывая на то, что Россия уже не первый раз бескорыстно помогает итальянцам, однако в La Stampa успели успешно забыть данный факт.

Ранее также отмечалось стремление западных СМИ дискредитировать российскую помощь Италии в борьбе с распространением пандемии COVID-19.