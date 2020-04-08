Путин потребовал максимальной концентрации ресурсов для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин 8 апреля провел совещание с главами регионов в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Трансляцию обращения главы государства вели телеканалы страны.

Путин отметил, что по итогам вчерашней встречи с экспертами выяснилось, что первые пять недель эпидемии являются наиболее сложными. Таким образом, следующие две-три недели станут для нашей страны определяющими.

Глава государства подчеркнул, что в этот период потребуется максимальная концентрация имеющихся ресурсов. Также необходимо ответственно подходить к выполнению рекомендаций врачей и мер профилактического характера.

Путин подчеркнул, что следует прогнозировать различные варианты развития событий и на каждый из них иметь план действий.