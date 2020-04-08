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16:11   8 Апреля 2020
Общество

Путин поручил назначить выплаты россиянам, потерявшим работу

Путин поручил назначить выплаты россиянам, потерявшим работу

Президент РФ Владимир Путин в рамках совещания с губернаторами в режиме онлайн предложил выплачивать пособие по безработице всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года.

Размер пособия будет соответствовать размеру МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. По словам главы государства, нужно сделать так, чтобы люди оформляли пособие максимально просто и необременительно в дистанционном порядке.

Также Путин дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, чтобы эта меры поддержки стала доступной для большего числа россиян.

Ранее Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель. Деятельность продолжают только те компании, которые относятся к социально-значимым.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #биржа труда #выплаты #безработица #коронавирус

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