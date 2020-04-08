Путин выразил уверенность в победе России над "коронавирусной заразой"

Россия не раз проходила через серьезные испытания, и россияне смогут одержать победу над "коронавирусной заразой", заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер обратился к народу в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Он выразил понимание тяжести режима самоизоляции, но подчеркнул, что "это пройдет". Путин напомнил, что Россия справлялась с разными бедами, и сейчас справится с вирусом и все преодолеет.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения объявила распространение COVID-19 пандемией. В РФ количество заражений превысило восемь тысяч человек. Вылечились более 500 россиян.