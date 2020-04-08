Наблюдения за парадоксами Украины убеждают Европу в несостоятельности идеи Майдана

Спустя шесть лет, после произошедшего на Украине в феврале 2014 года государственного переворота, стало очевидно, что новая власть руководствуется лишь безмерным желанием править, то есть Майдан вовсе не был «революцией достоинства».

Об этом в среду пишет словацкое издание ExtrapPlus, отмечая три особенности новых украинских властей, которые в итоге заведут в тупик политическое, социально-экономическое и нравственное развитие страны.

Во-первых, пишет автор, новые украинские власти одержимы безмерной жаждой мести, принявшей уродливую антироссийскую форму, которая является двигателем не только внешней украинской политики, но и внутренней, не решая при этом ни одной из реально существующих в стране проблем.

Во-вторых, новые власти страны прикладывают огромные усилия чтобы обрести союзников на Западе, не понимая того, что Западу не нужна Украина как большая, сильная и богатая страна, она нужна им в качестве инструмента, который можно использовать в своих политических и экономических целях. Именно этим можно объяснить, что антироссийская компания заметно активизировалась сразу после госпереворота и последовавших за ним событий.

В-третьих, автор отмечает безжалостную борьбу, которую на Украине ведут пришедшие к власти после переворота местные элиты. На Майдане первую скрипку играли радикальные политические силы, однако затем вперед вышли игроки, решившие использовать революцию в своих интересах. Интриган Петр Порошенко, победивший на президентских выборах 2014 года, с треском проиграл следующие выборы – в 2018 году – актеру Владимиру Зеленскому, человеку, вообще не имевшему никакого политического опыта. При этом за последние шесть лет в стране сменилось пять правительств, что, однако, не привело к каким-то заметным переменам в социально-экономической или политической ситуации в стране.

Главной проблемой Украины, считает автор, остается война в Донбассе, которую нынешний президент Владимир Зеленский не в силах закончить, так как, похоже, просто не в силах выступить против «партии войны».

Помимо этого, в стране также много экономических проблем, в качестве решения которых продвигаются навязанные Западом реформы. В частности, речь идет о продаже одного из главных богатств Украины – сельскохозяйственных земель. В то же время, реформы, направленные на борьбу с коррупцией и масштабную приватизацию, до сих пор буксуют.

В феврале 2020 года на Украине началась серия кадровых перестановок на руководящих постах.. В числе прочих, ушел в отставку глава офиса президента Андрей Богдан, по слухам связанный с олигархом Игорем Коломойским, а ему на смену пришел Андрей Ермак. Как отмечает автор, оба они – Богдан и Ермак – очень близки с президентом Зеленским, что говорит о непрозрачности, парадоксальности и противоречивости политики в Киеве.

Возвращаясь, к причинам политико-правовой трагедии Украины, автор цитирует слова Зеленского, сказанные им 11 февраля:

«Майдан — самое сложное дело в Украине».

К шестой годовщине переворота всплыли несколько подробностей о произошедшем на Майдане, но ни у кого в стране нет смелости и политической воли, чтобы разобраться с ними, а также с той информацией, что известна уже давно.

Американский телеканал One America News показал фильм «Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства», где Майдан называется государственным переворотом, который поддержали США.

При этом бывший командир элитного подразделения грузинской армии «Аваза» Тристан Цителашвили вновь подтвердил свое заявление, сделанное впервые еще шесть лет назад, что 20 февраля 2014 года огонь по митингующим на площади вели грузинские снайпера, получавшие приказ на это от майданных лидеров – Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Владимира Парасюка и других.

Также рассыпается и легенда о «небесной сотне» - экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что как минимум 25 человек, попавшие в список мучеников Майдана, погибли вовсе не от пуль. Это подтверждает и бывший советник экс-президента Януковича юрист Андрей Портной.

Прогнозы того, как ситуация на Украине будет развиваться в дальнейшем, делать рискованно, отмечает автор. По его словам, для того, чтобы не сбылись самые негативные прогнозы президенту Зеленскому и его сторонникам необходимо с большим вниманием относиться к интересам своей страны при решении существующего вороха проблем. При этом Зеленский должен обратить внимание на то, как стремительно снижается его популярность у населения, а также на то, что комплексно украинские проблемы невозможно решить без сотрудничества с Россией, но наладить разорванные связи будет очень трудно.