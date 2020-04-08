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16:00   8 Апреля 2020
Экономика

Путин призвал создать условия, чтобы бизнес вернулся к нормальной работе

Путин призвал создать условия, чтобы бизнес вернулся к нормальной работе

Введение ограничительных мер по единому шаблону не только неэффективно, но и вредно, заявил президент Владимир Путин.

Условия, при которых приостановившие свою деятельность компании смогут вернуться к работе, необходимо создать в России, заявил глава государства. По словам Путина, необходим четкий список организаций, которые ограничены из-за рисков.

"Нужно создать все условия для того чтобы предприниматели возвращались в нормальный график работы. Сделать это нужно продуманно и аккуратно", — подчеркнул президент.

Российский лидер также добавил, что кризисные явления необходимо минимизировать. Путин отметил, что важно смягчить удар, который получил российский бизнес из-за коронавируса. Он также обратился к главам регионов РФ и призвал их искать точечные решения.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #экономика #коронавирус

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