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15:59   8 Апреля 2020
Общество

Отельеры в РФ хотят снижения комиссии Booking на фоне пандемии

Отельеры в РФ хотят снижения комиссии Booking на фоне пандемии

Российские отельеры объявили "коронавирусный бунт" системе онлайн-бронирования гостиниц Booking.com, заявила президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова.

Более 200 Петербургских гостиниц обратилось к крупнейшей в мире системе онлайн-бронирования гостиниц Booking.com с просьбой уменьшить размер комиссии до 50% в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. К обращению Петербурга присоединились и другие российские города. Участники рынка просят голландскую компанию пересмотреть свою политику.

Просьбу они обусловили ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса. В беседе  с Федеральным агентством новостей (ФАН) Тамара Буйлова отметила, что это первый "бунт", связанный с коронавирусом. Письмо к Booking.com составлено на двух языках. Администрация Booking.com прокомментирует просьбу россиян ориентировочно через неделю. Вероятно, что они ответят отказом, считает Буйлова.    

"Надо издать законопроект, который укажет размер комиссии Booking на кризисный период, и который скажет, что отсрочка возможна. В крайнем случае, придется идти через Федеральную антимонопольную службу, к сожалению",  сказала Тамара Буйлова.

Буйлова напомнила, что ресурс Booking.com стал монополистом на мировом рынке среди систем онлайн-бронирования гостиниц. Это заставляет задуматься о необходимости создания конкурентов, способных потеснить сервис, считает собеседница ФАН.  

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Автор: Борис Нестеров
#россия #отели #коронавирус

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