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15:52   8 Апреля 2020
Общество

Путин увеличил выплаты врачам и медсестрам

Путин увеличил выплаты врачам и медсестрам

Доплата врачам, которые работают с больными коронавирусом, составит 80 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал во время онлайн-совещания с губернаторами.

По словам главы государства, из федерального бюджета в ближайшее время будут выделены 10 млрд рублей. Эти средства направят в регионы, чтобы медики получили деньги в срок и без задержек.

Дополнительные выплаты также распространяются на фельдшеров, медсестер, водителей скорой помощи, младший медицинский персонал. Специалисты будут получать их на протяжении трех месяцев, начиная с апреля.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #медики #коронавирус

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