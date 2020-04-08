Доплата врачам, которые работают с больными коронавирусом, составит 80 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал во время онлайн-совещания с губернаторами.

По словам главы государства, из федерального бюджета в ближайшее время будут выделены 10 млрд рублей. Эти средства направят в регионы, чтобы медики получили деньги в срок и без задержек.

Дополнительные выплаты также распространяются на фельдшеров, медсестер, водителей скорой помощи, младший медицинский персонал. Специалисты будут получать их на протяжении трех месяцев, начиная с апреля.