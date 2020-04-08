Пять московских больниц проверяют после анонимных угроз о "минировании"

Неизвестные сообщили о минировании больниц в Москве посредством электронных писем, сообщил информированный источник "Интерфакса". Эвакуацию для проверки в трех указанных анонимами зданиях проводить не будут.

Волна массовых рассылок ложных сообщений о минировании началась в России с конца прошлого года. В Петербурге и Москве анонимы чаще всего сообщают о бомбах в судах, а также в школах, больницах, на объектах транспорта и в торговых центрах.

В процессе борьбы со злоумышленниками ФСБ и Роскомнадзор уже заблокировали несколько иностранных почтовых сервисов, с ящиков которых рассылались угрозы. На фоне введения режима самоизоляции сообщения о лжеминировании стали появляться намного реже.