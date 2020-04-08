Путин поставил неотложную задачу для всех регионов РФ по повышению готовности больниц

Приоритетной задачей всех регионов РФ является повышенная готовность больниц и увеличение их мощностей, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер уточнил, что материальная поддержка уже выделена и поступила в регионы России. Больше 33 млрд рублей направили на создание новых койко-мест, 13 млрд рублей выделили из резервного фонда на новое оборудование и на ИВЛ. Нужная федеральная поддержка поступила в российские регионы, говорит Путин.

Уточним, что в России количество заражений составляет более восьми тысяч человек. Вылечились от вируса более 500 россиян. Также в РФ начались клинические исследования препаратов от коронавируса.