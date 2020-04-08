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15:46   8 Апреля 2020
Общество

Путин поставил неотложную задачу для всех регионов РФ по повышению готовности больниц

Путин поставил неотложную задачу для всех регионов РФ по повышению готовности больниц

Приоритетной задачей всех регионов РФ является повышенная готовность больниц и увеличение их мощностей, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер уточнил, что материальная поддержка уже выделена и поступила в регионы России. Больше 33 млрд рублей направили на создание новых койко-мест, 13 млрд рублей выделили из резервного фонда на новое оборудование и на ИВЛ. Нужная федеральная поддержка поступила в российские регионы, говорит Путин.

Уточним, что в России количество заражений составляет более восьми тысяч человек. Вылечились от вируса более 500 россиян. Также в РФ начались клинические исследования препаратов от коронавируса.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #коронавирус

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