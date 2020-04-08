Скворцова дала прогноз о сроках спада пандемии коронавируса в России

Выходить из нынешней ситуации с коронавирусом COVID-19 Россия начнет до начала июня, считает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

До выхода на пик заболеваемости осталось примерно 10–14 дней, после чего суточный прирост числа инфицированных будет становиться все меньше, прогнозирует Скворцова. Первые случаи заражения появились в конце февраля, относительно интенсивная динамика фиксируется с 1 марта, поэтому при благоприятном сценарии мы должны постепенно улучшить ситуацию в течение мая. Что касается вакцины, ждать ее раньше конца текущего года нереалистично, добавил глава ФМБА.

По состоянию на 8 апреля в РФ зафиксированы 8672 случая заражения COVID-19, выздоровели 580 человек, летальных исходов — 63. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для самого информирования населения.