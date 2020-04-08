Первый канал сообщил о новом выступлении Путина

Первый канал намерен транслировать выступление президента России Владимира Путина перед большим совещанием с губернаторами и членами правительства 8 апреля.

Некоторые СМИ утверждают, что это будет новое обращение к нации, но информация не подтвердилась официально. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идет о вступительном слове, то есть российский лидер обратится и к главам регионов, и к гражданам.

Первое обращение к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом COVID-19 в нашей стране Путин сделал 25 марта. Тогда он объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также предложил ряд мер поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии. Позже, 2 апреля, глава государства утвердил нерабочим весь апрель, так как пик заболеваемости еще не пройден, а особо серьезная ситуация складывается в Москве.