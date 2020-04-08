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 Первый канал сообщил о новом выступлении Путина

Первый канал сообщил о новом выступлении Путина
Генпрокурор Украины возбудила уголовное дело против Порошенко

Генпрокурор Украины возбудила уголовное дело против Порошенко

 Юшков объяснил, почему «Нафтогаз» предъявляет новые иски «Газпрому»

Юшков объяснил, почему «Нафтогаз» предъявляет новые иски «Газпрому»
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14:47   8 Апреля 2020
Общество

Первый канал сообщил о новом выступлении Путина

Первый канал сообщил о новом выступлении Путина

Первый канал намерен транслировать выступление президента России Владимира Путина перед большим совещанием с губернаторами и членами правительства 8 апреля.

Некоторые СМИ утверждают, что это будет новое обращение к нации, но информация не подтвердилась официально. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идет о вступительном слове, то есть российский лидер обратится и к главам регионов, и к гражданам.

Первое обращение к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом COVID-19 в нашей стране Путин сделал 25 марта. Тогда он объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также предложил ряд мер поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии. Позже, 2 апреля, глава государства утвердил нерабочим весь апрель, так как пик заболеваемости еще не пройден, а особо серьезная ситуация складывается в Москве.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #первый канал #телеобращение

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