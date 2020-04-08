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Генпрокурор Украины возбудила уголовное дело против Порошенко

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 Юшков объяснил, почему «Нафтогаз» предъявляет новые иски «Газпрому»

Юшков объяснил, почему «Нафтогаз» предъявляет новые иски «Газпрому»
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14:24   8 Апреля 2020
Россия

Мишустин утвердил штрафы для нарушающих самоизоляцию москвичей

Мишустин утвердил штрафы для нарушающих самоизоляцию москвичей

Нарушающие режим самоизоляции жители Москвы будут наказываться штрафами, сообщили в правительстве. Соответствующий указ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Уточняется, что пеших нарушителей будут штрафовать на 4 тысячи рублей, тогда как передвигающимся на авто грозит штраф уже в 5 тысяч. Повторное же нарушение влечет за собой наказание в 5 тысяч рублей.

Подобные меры были введены в рамках борьбы с распространением COVID-19 на территории Российской Федерации. Благодаря своевременным действиям правительства страны удалось избежать масштабного заражения россиян коронавирусной инфекцией, ввиду чего в государстве сложилась стабильная благоприятная обстановка по коронавирусу.

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Автор: Илья Романович
#россия #штрафы #мишустин #самоизоляция #COVID-19

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