Нарушающие режим самоизоляции жители Москвы будут наказываться штрафами, сообщили в правительстве. Соответствующий указ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Уточняется, что пеших нарушителей будут штрафовать на 4 тысячи рублей, тогда как передвигающимся на авто грозит штраф уже в 5 тысяч. Повторное же нарушение влечет за собой наказание в 5 тысяч рублей.

Подобные меры были введены в рамках борьбы с распространением COVID-19 на территории Российской Федерации. Благодаря своевременным действиям правительства страны удалось избежать масштабного заражения россиян коронавирусной инфекцией, ввиду чего в государстве сложилась стабильная благоприятная обстановка по коронавирусу.