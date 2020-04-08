Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре

Несмотря на заявления американского руководства о победе над терроризмом в Сирии, на территории подконтрольной «Демократическим силам Сирии» (SDF) части страны коалиционные войска продолжают нести потери в результате атак неизвестных боевиков.

Так, в материале «Федерального агентства новостей», со ссылкой на арабские источники указывается на то, что в провинции Дейр-эз-Зор под удар группы вооруженных неизвестных лиц попал конвой армии США, который сопровождали силы SDF. Атака неизвестных произошла близ поселения Ас-Сувар.

В результате завязавшейся перестрелки несколько курдских боевиков получили ранения, а также погиб один офицер коалиционных сил. Тело убитого иностранного военнослужащего в итоге было доставлено на территорию военной базы в населенном пункте Аш-Шаддади. В настоящий момент личности нападавших не установлены. Однако предположительно за атакой на данный конвой могли стоять члены спящих ячеек, запрещенной в РФ организации «Исламское государство».

Также источником отмечаются потери курдов в Алеппо. Так, в Министерстве обороны Турции заявили о ликвидации девяти курдских боевиков из «Отрядов народной самообороны» (YPG). Указывается на то, что члены YPG пытались скрытно проникнуть за линию обороны турецкой армии и союзных им сил на севере провинции, однако были выявлены и уничтожены.

В свою очередь, «Силы освобождения Африна» заявили о ликвидации нескольких протурецких боевиков из состава «Сирийской национальной армии» на севере Алеппо. Источником сообщается, что курдские боевики установили самодельные взрывные устройства на трассе, пролегающей между населенными пунктами Дейр-Суван и Чима. Помимо этого, были обстреляны позиции СНА в окрестностях поселения Кафр-Хашир.

Ранее сообщалось о начале в Сирии новой операции правительственных сил страны в окрестностях Аль-Маядина.