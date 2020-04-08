Кабмин выделил регионам 33,4 млрд рублей на поддержку медорганизаций

Свыше 33,4 млрд рублей выделено регионам из резервного фонда для помощи медицинским организациям, которые работают с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Правительство продолжает принимать все необходимые меры по поддержке российских субъектов, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Особое внимание уделяется поддержке медиков, в том числе оборудованием, средствами индивидуальной защиты, лекарствами и многим другим.

Кроме того, глава кабмина Михаил Мишустин неоднократно говорил о выделении финансирования для увеличения инфекционных коек по всей стране. В том числе наращивания объемов закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8672 случая заболевания коронавирусом. О том, как развивается эпидемиологическая обстановка в стране, можно узнать на сайте правительства стопкоронавирус.рф.