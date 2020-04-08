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14:17   8 Апреля 2020
Россия

Кабмин выделил регионам 33,4 млрд рублей на поддержку медорганизаций

Кабмин выделил регионам 33,4 млрд рублей на поддержку медорганизаций

Свыше 33,4 млрд рублей выделено регионам из резервного фонда для помощи медицинским организациям, которые работают с пациентами, болеющими коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Правительство продолжает принимать все необходимые меры по поддержке российских субъектов, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Особое внимание уделяется поддержке медиков, в том числе оборудованием, средствами индивидуальной защиты, лекарствами и многим другим. 

Кроме того, глава кабмина Михаил Мишустин неоднократно говорил о выделении финансирования для увеличения инфекционных коек по всей стране. В том числе наращивания объемов закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8672 случая заболевания коронавирусом. О том, как развивается эпидемиологическая обстановка в стране, можно узнать на сайте правительства стопкоронавирус.рф

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Автор: Яна Либерман
#регионы #кабмин #коронавирус

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