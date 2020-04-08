Кремль выразил обеспокоенность здоровьем россиян, находящихся в тюрьмах США

Самочувствие граждан России, находящихся в тюремных учреждениях США с подтвержденными случаями заражения коронавирусной инфекцией, вызывает обеспокоенность в Кремле. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Москва имеет сведения о том, какова ситуация с коронавирусом в американской исправительной системе. На фоне этого Кремль беспокоится за здоровье россиян, пребывающих в колониях, пишет ФАН.

Эпидемия в США носит масштабный характер. К 8 апреля в стране зафиксировано более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщал RT.