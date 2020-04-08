Минобороны опубликовало видео с боевых стрельб из РПГ-7В в Рязанской области

Артиллеристы Западного военного округа провели стрельбы на полигоне в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

На полигоне "Сельцы" прошли боевые стрельбы с использованием РПГ-7В. Полевые сборы были проведены в рамках контрольной проверки итогов обучения в зимний период.

В Приморском крае 7 апреля прошли учения по отработке элементов ведения современного боя. Как сообщается в материале RT, в учениях принимали участие подразделения мотострелковой дивизии.

Минобороны планирует использовать госпитальное судно "Иртыш" для помощи медучреждениям Дальнего Востока в борьбе с коронавирусом, передает "Царьград".