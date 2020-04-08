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Генпрокурор Украины возбудила уголовное дело против Порошенко

Генпрокурор Украины возбудила уголовное дело против Порошенко

 Юшков объяснил, почему «Нафтогаз» предъявляет новые иски «Газпрому»

Юшков объяснил, почему «Нафтогаз» предъявляет новые иски «Газпрому»
Ситуация в Сирии: потери курдов в Алеппо, удар по конвою США в Дейр-эз-Зоре

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13:58   8 Апреля 2020
Армия

Минобороны опубликовало видео с боевых стрельб из РПГ-7В в Рязанской области

Минобороны опубликовало видео с боевых стрельб из РПГ-7В в Рязанской области

Артиллеристы Западного военного округа провели стрельбы на полигоне в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

На полигоне "Сельцы" прошли боевые стрельбы с использованием РПГ-7В. Полевые сборы были проведены в рамках контрольной проверки итогов обучения в зимний период.

В Приморском крае 7 апреля прошли учения по отработке элементов ведения современного боя. Как сообщается в материале RT, в учениях принимали участие подразделения мотострелковой дивизии.

Минобороны планирует использовать госпитальное судно "Иртыш" для помощи медучреждениям Дальнего Востока в борьбе с коронавирусом, передает "Царьград".

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Автор: Борис Нестеров
#минобороны #стрельбы

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