Россия может предложить Белоруссии условия по газу «как в Европе»

Москва может предложить Минску заключить новый договор о цене на газ на европейских условиях. Это будет сделано в том случае, если на предстоящих переговорах белорусская сторона продолжит настаивать на изменении условий действующего договора.

Такое мнение в среду высказал преподаватель Финансового университета при российском правительстве, ведущий эксперт в Фонде национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, слова которого приводит информационный портал Baltnews.

Россия, по его словам, в ходе переговоров будет настаивать на сохранении действующей цены, но, если Белоруссию это не устроит, ей будет предложено заключить новый стандартный европейский договор, предусматривающий привязку к европейским газовым хабам.

«Но, когда цены в Европе возрастут, белорусам уже нельзя будет обижаться и просить перейти на старую цену. Как в Европе, значит, как в Европе – если цена будет подниматься они тоже будут платить по 200 долларов за тысячу кубов без всяких скидок», — отметил эксперт.

При этом Юшков напомнил, что в нынешнем договоре с Белоруссией цена на газ привязана к самому низкому внутреннему российскому тарифу, который действует в Ямало-Ненецком автономном округе, к которому прибавляется высчитанная в долларах стоимость доставки и стоимость хранения голубого топлива в подземных хранилищах, плюс маркетинговая надбавка – один доллар за тысячу кубометров газа.

«В основном, высокая цена для Белоруссии получается за счет транспортного тарифа, рассчитанного в долларах. И это приводит к тому, что по формуле контракта для белорусов цена сейчас составляет примерно 152 доллара за тысячу кубов. Россия пошла на то, чтобы сделать фиксированную цену – 127 долларов за тысячу кубов», — добавил эксперт.

По его словам, раньше Россия могла сослаться на то, что большая часть, поставляемого «Газпромом» газа продается по контрактам с нефтяной привязкой, но теперь, когда и нефть подешевела, снизились и цены по контрактам с нефтяной привязкой. Именно на это будет давить Белоруссия. Но Россия, со своей стороны, может заявить:

«Если вы хотите сейчас привязаться к европейской цене, то давайте сделаем стандартный европейский долгосрочный договор на поставку газа, и заменим им тот договор, который действует сейчас», — подчеркнул Юшков.

Сейчас, добавил он, учитывая текущую ситуацию, в Европе, действительно, можно купить газ дешевле, и Минск, заручившись поддержкой Армении, будет активно требовать изменения фиксированной цены.

«Потому что на внешних рынках цены сейчас действительно ниже, чем те, что зафиксированы для Армении и Белоруссии», — заключил эксперт.

Ранее о готовности Минска и Москвы приступить к новым переговорам по вопросу цены на газ журналистам рассказал российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.