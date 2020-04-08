Путин выступит с "большим вступительным словом" перед селектором с губернаторами

Президент России Владимир Путин выступит перед главами регионов РФ с содержательным обращением, заявляет Кремль.

Путин 8 апреля проведет масштабное селекторное совещание по проблемам COVID-19. По видеоконференции российский лидер свяжется с главами субъектов РФ, также участие примут руководство правительства и администрации президента. Главной темой совещания станет борьба с коронавирусом. Уточняется, что совещание планируется провести в рабочем режиме.