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Комиссия ЗакСа подтвердила факт растраты бюджета помощником Вишневского

 «Единая Россия» потребовала увольнения Овсянникова с должности замглавы Минпромторга РФ

«Единая Россия» потребовала увольнения Овсянникова с должности замглавы Минпромторга РФ
Путин выступит с "большим вступительным словом" перед селектором с губернаторами

Путин выступит с "большим вступительным словом" перед селектором с губернаторами

 ЕР просит изменить условие предоставления россиянам кредитных каникул

ЕР просит изменить условие предоставления россиянам кредитных каникул
МИД КНР раскритиковал идею США о приостановке финансирования ВОЗ

МИД КНР раскритиковал идею США о приостановке финансирования ВОЗ

 Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса

Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса
13:52   8 Апреля 2020
Политика

Путин выступит с "большим вступительным словом" перед селектором с губернаторами

Путин выступит с "большим вступительным словом" перед селектором с губернаторами

Президент России Владимир Путин выступит перед главами регионов РФ с содержательным обращением, заявляет Кремль.

Путин 8 апреля проведет масштабное селекторное совещание по проблемам COVID-19. По видеоконференции российский лидер свяжется с главами субъектов РФ, также участие примут руководство правительства и администрации президента. Главной темой совещания станет борьба с коронавирусом. Уточняется, что совещание планируется провести в рабочем режиме.

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Автор: Яна Либерман
#путин #выступление #обращение

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