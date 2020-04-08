ЕР просит изменить условие предоставления россиянам кредитных каникул
Максимальный размер ипотечного кредита, дающего право на кредитные каникулы, нужно увеличить, уверен секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.
Правительство установило предел на отметке 1,5 млн рублей, однако порядка 60% ипотечных займов в нашей стране составляют от 1,5 до 5 млн рублей. В крупных городах стоимость жилья гораздо выше, чем в среднем по РФ, поэтому большинство жителей не сможет получить отсрочки по платежам, если не изменить условия, пояснил Турчак.
Такой вывод единороссы сделали, проанализировав ситуацию в регионах и проконсультировавшись с экспертами в сфере ипотечного кредитования. Важно, чтобы граждане, которые взяли большие суммы на покупку квартир, также имели право на льготы в период распространения коронавируса COVID-19.
Президент Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому заемщики могут до 30 сентября 2020 года подать заявление кредитору о том, что они приостанавливают исполнение своих обязательств на полгода. Это позволит россиянам пережить кризис, а банки будут оценены с точки зрения лояльности к своим клиентам.