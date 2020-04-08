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13:45   8 Апреля 2020
Экономика

Предприниматели ответили на COVID-19 введением сокращенной рабочей недели

Предприниматели ответили на COVID-19 введением сокращенной рабочей недели

Малые предприятия и крупный бизнес начинают переводить своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Еще недавно такая модель казалась неэффективной, но в условиях коронавируса она способна решить ряд экономических проблем.

Концепция четырехдневной рабочей недели неоднократно подвергалась критике со стороны экономистов, однако пандемия коронавируса изменила отношение к этому вопросу. Сокращенный режим работы обладает рядом достоинств экономического характера. С одной стороны, компания получает возможность снизить свои расходы на работника, а с другой сохраняет рабочие места, не имея необходимости сокращать свой рабочий состав.

Новую схему организации работы уже ввели не только предприятия СМП, но и большие компании. Временная четырехдневка введена на нефтехимических предприятиях "Сибур", в РЖД и метрополитене Екатеринбурга, сообщает ФАН. Аналитики не исключают, что новая трудовая неделя обладает рядом существенных недостатков  производительность труда будет снижаться.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #предпринимательство #коронавирус

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