Предприниматели ответили на COVID-19 введением сокращенной рабочей недели

Малые предприятия и крупный бизнес начинают переводить своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Еще недавно такая модель казалась неэффективной, но в условиях коронавируса она способна решить ряд экономических проблем.

Концепция четырехдневной рабочей недели неоднократно подвергалась критике со стороны экономистов, однако пандемия коронавируса изменила отношение к этому вопросу. Сокращенный режим работы обладает рядом достоинств экономического характера. С одной стороны, компания получает возможность снизить свои расходы на работника, а с другой сохраняет рабочие места, не имея необходимости сокращать свой рабочий состав.

Новую схему организации работы уже ввели не только предприятия СМП, но и большие компании. Временная четырехдневка введена на нефтехимических предприятиях "Сибур", в РЖД и метрополитене Екатеринбурга, сообщает ФАН. Аналитики не исключают, что новая трудовая неделя обладает рядом существенных недостатков производительность труда будет снижаться.