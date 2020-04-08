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МИД КНР раскритиковал идею США о приостановке финансирования ВОЗ

МИД КНР раскритиковал идею США о приостановке финансирования ВОЗ

 Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса

Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса
13:27   8 Апреля 2020
Весь мир

МИД КНР раскритиковал идею США о приостановке финансирования ВОЗ

МИД КНР раскритиковал идею США о приостановке финансирования ВОЗ

Приостановка финансирования США Всемирной организации здравоохранения может негативно сказаться на борьбе с коронавирусной пандемией. Об этом в среду, 8 апреля, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его словам, в сегодняшних условиях распространения коронавируса по всему миру заявления властей США о приостановке финансирования ВОЗ негативно скажутся на международной борьбе с заболеванием.

Представитель МИД подчеркнул, что с начала вспышки эпидемии ВОЗ сыграла решающую роль, помогая всему международному сообществу бороться с распространением заболевания. Благодаря таким действиям организация получила признание и одобрение всех стран.

Ранее американский президент Дональд Трамп раскритиковал ВОЗ. По мнению главы Белого дома, организация финансируется в основном за счет Вашингтона, но при этом сосредоточена на КНР. Позже Трамп допустил, что США могут приостановить финансирование ВОЗ.

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Автор: Василий Пименов
#сша #воз #коронавирус

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