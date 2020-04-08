Комиссия ЗакСа подтвердила факт растраты бюджета помощником Вишневского

Помощник депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского Кирилл Страхов освобожден от должностных обязанностей. Чиновнику предъявили претензию в нецелевой трате бюджетных средств.

Заседание конфликтной комиссии, которое прошло 31 марта, вынесло решение, что Страхов приписал на свой счет лишних рабочих дней, которые были оплачены из бюджета. Поэтому он был уволен с должности с формулировкой "за неправомерное расходование средств". Пока не известно, станет ли экс-чиновник компенсировать полученные за неотработанные дни деньги, передают "Невские новости".

Не последнюю роль в деле сыграл другой помощник Вишневского Александр Кобринский. Вероятно, он и передал "компромат" на бывшего коллегу. Причиной действий могло стать желание участвовать в перенесенных довыборах в ЗакС Санкт-Петербурга по округу №21 от "Яблока". Это уже не первый раз, когда представители политсилы попадают в скандалы, сообщают журналисты.

Представители "Яблока" вмешались в историю с распространением фейков о пандемии коронавирусной инфекции. Депутаты поддержали автора вброса о том, что в Санкт-Петербурге якобы отпустили домой инфицированного COVID-19 пациента. Эту информацию быстро опровергли.

Новостям об инфекции следует доверять только из проверенных источников. Например, официальному сайту, созданному при поддержке правительства России, стопкоронавирус.рф.