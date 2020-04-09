Китайская армия оценила способность России отстаивать интересы в Арктике

Арктика вызывает все больший интерес со стороны России и США. Стратегическое положение и наличие ценных ресурсов превращают регион в арену для соперничества крупнейших мировых держав, отмечает «Китайская военная сеть» — единственный официальный интернет-ресурс Народной освободительной армии Китая.

Подо льдом

Арктика обладает огромными запасами природного газа и нефти. Организации и исследовательские группы со всего мира дают разные оценки по объему «черного золота» в регионе. Так, глобальная исследовательская группа по энергетике и добыче полезных ископаемых Wood Mackenzie насчитала 233 миллиардов баррелей нефти.

Природного газа в Арктике еще больше. По мнению ученых из геологических служб США и Дании, объем газа составляет около 1550 триллионов кубометров. Этого количества хватит, чтобы снабжать голубым топливом весь мир в течение 14 лет.

«В будущем она (Арктика – прим. ред.) может стать основным центром смягчения последствий глобального кризиса, вызванного нехваткой ресурсов», — отмечают аналитики.

Нельзя забывать и о стратегическом положении региона. Военный контроль над расположенной между тремя материками Арктикой дает ключ ко всему Северному полушарию. Если в районе Северного полюса установить вооружение с высоким радиусом действия, то за короткое время оно сможет поразить любую цель в странах Северного полушария, убеждены авторы из Поднебесной.

Еще одно преимущество Арктики — Северный морской путь, кратчайший морской маршрут между Восточной Азией и Европой. В области судоходства Россия опережает всех благодаря атомным ледоколам, которые могут сопровождать торговые суда. Сейчас в мире насчитывается всего 10 таких кораблей, и все они построены в СССР и России. В распоряжении РФ находятся шесть атомных ледоколов, такого количества не имеет ни одна страна в мире.

Поправка 66

В 2009 году США задокументировали свои претензии на Арктику. Президент Барак Обама принял директиву национальной безопасности № 66. Как следует из ее названия, США связывают с регионом вопросы национальной безопасности.

Отстаивать свои интересы Вашингтон готов решительно, защищая стратегические морские пути с помощью ПРО, систем дальнего вооружения, авиации и флота. В документе перечислены и мирные намерения по защите арктической природы, а также стремление сотрудничать, в частности, с Россией.

Редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что на момент принятия директивы Россия имела очень слабое влияние в арктическом регионе, однако за одиннадцать лет ситуация решительно изменилась.

«После этой директивы Россия серьезно занялась освоением Арктики. Сейчас там находятся пять наших военных баз, на островах Котельный, Новая Земля, Земля Александры, Остров Врангеля и Мысе Шмидта. В июле 2014 года было создано Объединенное стратегическое командование на базе Северного флота, которое как раз занималось их созданием. Сейчас Россия успешно выполняет все поставленные задачи в регионе», — отметил эксперт.

Абсолютная случайность

По словам Леонкова, завершается процесс вооружения российских сил в Арктике, благодаря которому регион будет полностью «закрыт» от военного присутствия иностранных государств. Высокую боеготовность ВС РФ иллюстрирует случай с обнаружением российскими противолодочными самолетами секретных подлодок США в марте 2020.

Каждые два года вооруженные силы США проводят учения IceX, в ходе которых проверяется готовность выполнять боевые задачи в условиях Арктики. По легенде учений, американские подлодки «прорывают» толстый лед в нейтральных водах вблизи Аляски, чтобы потом оборудовать на этом месте секретный лагерь.

Working alongside our international partners at Ice Camp Seadragon ❄️ ????, the #USNavy continues assessing submarine readiness and gathering operational experience in the Arctic during #ICEX2020. @PacificSubs @COMSUBLANT pic.twitter.com/zki0wb9Lql — U.S. Navy (@USNavy) March 11, 2020

Задача учений была выполнена, и американские подводники были уверены в собственной скрытности, но в небе над «секретной» базой показались ВКС РФ.

«Американцы, конечно, очень удивились нашим самолетам. Ту-142 пролетели, сфотографировали подлодки, а военные США сильно огорчились. Они считали, что никто не может обнаружить их маневры в этом регионе. Выяснилось, что наши войска это могут», — заметил военный эксперт.

Аналогичная история произошла и в 2018 году. Тогда Ту-142 обнаружили и взяли на сопровождение две подлодки ВМС США — Connecticut и Hartford. Российские самолеты отрабатывали задачи по поиску и классификации подлодок условного противника у границ РФ и вновь будто бы случайно нашли американские судна.

НАТО замерз в Арктике

Учения НАТО Trident Juncture (с англ. — единый трезубец), которые проводились в Норвегии в 2018 году, показали, что страны-участники Североатлантического альянса не готовы воевать в суровых арктических условиях, добавил Алексей Леонков. После выявления всех недостатков страны решили распределить задачи, чтобы догнать Россию:

«Канада, например, должна построить корабли ледового класса. У них там еще есть 22 морских стоянки, вот их еще нужно оборудовать для приема крупнотоннажных судов. На Аляске также есть аэродромная сеть, которая может принять до 600 летательных аппаратов. Но сейчас туда вкладываются деньги, потому что нет теплых ангаров и нет возможности разместить всю технику любых видов», — заключил военный аналитик.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин считает, что в вопросе контроля над Арктикой нельзя разделять геополитические, стратегические и энергетические интересы. Особенно стоит обратить внимание на действия НАТО, считает эксперт.

«Блок НАТО и, особенно Соединенные Штаты, активно используют арктический регион, как зону для наращивания своей военной деятельности. И деятельность эта непростая, не просто пушки и пулеметы. Это стратегические ударные ракетоносцы с ядерным оружием на борту и ударные подводные лодки, которые тоже имеют ядерное оружие на борту. <…> Нефть и газ еще долго будут одними из основных источников энергоресурсов, а стратегические приготовления США и НАТО каждый год только наращиваются и приобретают в отношении России все более агрессивный характер», — сообщил Козин.

В 2014 году Россия впервые в мире начала добычу нефти с шельфового месторождения в Арктике. В 2017 году глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что страна потратит на освоение холодного региона более 160 миллиардов рублей до 2025 года. По информации исследователей, 70% природного газа в Арктике находятся на подконтрольной России территории.