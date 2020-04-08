Казус Овсянникова. «Единой России» прочат будущее без неприкосновенных

Спустя три десятилетия после развала СССР, исключение из партии снова грозит полным крахом политической карьеры российских чиновников, даже ключевых. Вслед за бывшим главой Чувашии, 8 апреля партбилет на стол положил экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Теперь он «экс» и в рядах «Единой России».

Официальной причиной исключения в «ЕР» называют «хамское поведение» Овсянникова в аэропорту Ижевска. Накануне в сеть попало видео, где чиновник конфликтует с полицейскими и сотрудниками авиакомпании, используя нецензурную брань. В партии поведение господина Овсянникова охарактеризовали как дебош.

Решение радикальное. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на исключении из партии не остановился. Теперь он требует уволить Овсянникова из Минпромторга, в котором тот занимает пост заместителя главы ведомства, отвечая за региональную промышленную политику и импортозамещение.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — объяснил Турчак партийное решение.

Впрочем, конфликт с «ЕР» у Овсянникова не первый. В июне Турчак обвинил власти Севастополя в демонтаже билбордов с агитацией «Единой России» и потребовал у тогдашнего главы города Овсянникова объяснений. Еще до этого отношения бывшего губернатора с экс-спикером Заксобрания, закоренелым «единороссом» Алексеем Чалым, и вовсе вылились в открытый конфликт.

Год назад парламентарий назвал Овсянникова и его команду «организованной преступной группировкой» и пожелал им повторить путь сахалинского экс-главы Александра Хорошавина, приговоренного за взяточничество к 13 годам тюрьмы. Совпадение ли, но глава Севастополя ушел в отставку вскоре после весенних событий, в июле 2019 года.

С чего начался этот внутриэлитный конфликт, сложно сказать, но еще в 2018 году Овсянников пренебрегал диалогом с парламентом и назначал своих заместителей без согласования с Заксобранием Севастополя.

Ситуация с конфликтом в Крыму, прежде всего, была обусловлена региональными особенностями и не имеет прямого отношения к исключению Овсянникова из «ЕР» за импульсивное поведение в Ижевске, считает политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

«В «ЕдРо» входили представители, имеющие сильную региональную позицию. Конфликт [Овсянникова] с региональным отделением привел к таким действиям. Нельзя сказать, что после этого ситуация была такая сложная, что его хотели исключать постоянно. Одним из условий его ухода [с поста губернатора] было то, что он сохраняет свои партийные позиции», — пояснил Абзалов корреспонденту «Политики Сегодня».

Партия могла пожертвовать Овсянниковым, чтобы улучшить репутацию. Судя по словам эксперта, в федеральных верхах «ЕР» целенаправленно «слить» экс-губернатора не пытались, несмотря на конфликты годичной давности.

«Это не связано с аппаратной задачей. Если бы стояла задача Овсянникова выдавить из списков, это было бы сделано достаточно давно, втихаря. Но делается публично, с информационной составляющей. Это было необходимо сейчас сделать. Его можно было бы исключить за полгода до выборов в Госдуму, чтобы усилить серьезные позиции в отдельном субъекте. Но сейчас его исключение может иметь более серьезный имиджевый эффект — «смотрите, мы чистим свои ряды», — поделился мнением Абзалов.

Тем не менее, «увольнение» Овсянникова из «Единой России» по этическим причинам могло быть для партии удобно подвернувшимся случаем не только с имиджевой, но и с технологической точки зрения. В регионе весьма сложный элитный расклад, а карьерный крах чиновника, возможно, следствие долгой войны с севастопольским истеблишментом — местным бизнесом и силовыми структурами.

И все же, конфликты Овсянникова не ограничиваются региональным уровнем. В мае губернатора отчитывал за неприятие генплана Севастополя глава Совбеза Николай Патрушев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко обвиняла в «дискредитации власти», а за постановку «несущественных проблем» и срыв планов по стройке медкластера критиковал вице-премьер Дмитрий Козак.

Сейчас судьба севастопольского медицинского кластера оказалась под вопросом. Подрядчик строительства — «Ростех», а лоббировал интересы госкорпорации в Севастополе именно Овсянников. Возможно, по его протекции проект планировалось отдать компании — по крайней мере, «Ростех» был одним из двух основных кандидатов на подряд. Но теперь судьба «Ростеха» в регионе не ясна: ни один из аукционов по строительству кластера, объявленных уже нынешним губернатором Михаилом Развозжаевым, еще не состоялся.

Можно допустить, что в исключении Овсянникова столкновение интересов элит совсем ни при чем, и для «ЕР» просто нет неприкосновенных. Такую версию предлагает некогда близкий к партии и администрации президента политолог Алексей Чеснаков.

«Сигнал, собственно, простой — неприкосновенных нет и не будет. Времена нынче другие», — прокомментировал Чеснаков «казус Овсянникова».

И если партия действительно решила быть аккуратнее в кадровой политике, то исключение Овсянникова откроет «ящик Пандоры», и «зачищать» из «ЕР» за неэтичное поведение придется всех, кто того заслуживает. А таких «единороссов» достаточно.