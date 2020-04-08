США демонстрируют нежелание продлевать договор СНВ-3

Вопросы по поводу шансов на продление двустороннего договора между Россией и США о взаимном сокращении стратегического наступательного вооружения (СНВ-3) нужно задавать Соединенным Штатам, которые показывают свое нежелание это делать.

Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сегодня, 8 апреля, прошло десять лет со дня подписания договора, об этом напомнил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он считает, что наступило время, когда очень важно, чтобы Россия и США услышали друг друга. Также Медведев уверен, что во время пандемии COVID-19 должны быть созданы новые отношения между странами, которые будут свободны от односторонних санкций.