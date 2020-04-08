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Комиссия ЗакСа подтвердила факт растраты бюджета помощником Вишневского

Комиссия ЗакСа подтвердила факт растраты бюджета помощником Вишневского

 «Единая Россия» потребовала увольнения Овсянникова с должности замглавы Минпромторга РФ

«Единая Россия» потребовала увольнения Овсянникова с должности замглавы Минпромторга РФ
Путин выступит с "большим вступительным словом" перед селектором с губернаторами

Путин выступит с "большим вступительным словом" перед селектором с губернаторами

 ЕР просит изменить условие предоставления россиянам кредитных каникул

ЕР просит изменить условие предоставления россиянам кредитных каникул
МИД КНР раскритиковал идею США о приостановке финансирования ВОЗ

МИД КНР раскритиковал идею США о приостановке финансирования ВОЗ

 Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса

Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса
12:57   8 Апреля 2020
Политика

США демонстрируют нежелание продлевать договор СНВ-3

США демонстрируют нежелание продлевать договор СНВ-3

Вопросы по поводу шансов на продление двустороннего договора между Россией и США о взаимном сокращении стратегического наступательного вооружения (СНВ-3) нужно задавать Соединенным Штатам, которые показывают свое нежелание это делать.

Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сегодня, 8 апреля, прошло десять лет со дня подписания договора, об этом напомнил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он считает, что наступило время, когда очень важно, чтобы Россия и США услышали друг друга. Также Медведев уверен, что во время пандемии COVID-19 должны быть созданы новые отношения между странами, которые будут свободны от односторонних санкций.

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Автор: Василий Пименов
#песков #медведев #договор #снв-3

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