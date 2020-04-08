Юшков объяснил, почему «Нафтогаз» предъявляет новые иски «Газпрому»

Руководство украинского газового концерна «Нафтогаз» постоянно придумывает новые претензии к российскому «Газпрому» в попытке удержаться на своих должностях.

Такое мнение в среду в беседе с Федеральным агентством новостей высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о новых исках украинской стороны к «Газпрому». По словам Витренко, в настоящее время команда «Нафтогаза» уже сформулировала ряд новых претензий к российской стороне и сейчас их рассматривает наблюдательный совет. Однако, в чем они заключаются, Витренко не уточнил.

В то же время, Игорь Юшков напомнил о мировом соглашении, подписанном «Газпромом» и «Нафтогазом», и завизированном европейцами, согласно которому стороны больше не могут выдвигать друг другу претензий по контракту на поставку газа от 2009 года. Но «Нафтогаз», по его словам, может выискивать другие основания для исков.

«Так, он имеет иск к России как государству, но не как к "Газпрому" по крымским активам. Там спор открыт и ведется подготовка ко всяким претензиям. Они постоянно увеличивают сумму иска, приплюсовывая стоимость газа, который добывает "Черноморнефтегаз"», — отметил Юшков.

При этом он добавил, что текущую политику руководства «Нафтогаза» по отношению к «Газпрому» можно объяснить тем, что оно находится в серьезном конфликте с властями страны и вынуждены постоянно доказывать свою нужность.

«У них постоянно происходят корпоративные разборки. Команда Владимира Зеленского пытается отстранить от руководства менеджеров "Нафтогаза". Однако те упираются и в качестве аргумента, почему их нельзя увольнять, говорят, что они великие победители "Газпрома". Они считают, что это уникальная особенность нынешнего руководства "Нафтогаза"», — объяснил эксперт.

При этом он добавил, что в дальнейшем противостоянии «Нафтогаза» и «Газпрома» нет никакого смысла. Все конфликты между компаниями урегулированы — это показало закрытие споров по контрактам 2009 года. Поэтому руководству украинской компании приходится выдумывать новые иски, иначе у них не будет обоснования для сохранения себя на этих высоких должностях.

«Это стратегия выживания в корпоративной внутриукраинской борьбе. Нужно постоянно повышать ставки и говорить, что "вот-вот мы победим "Газпром"», — добавил Юшков.

Говоря о новых исках украинской стороны к России, эксперт не исключил, что «Нафтогаз» может попытаться предъявить претензии за то, что Россия в советские времена якобы «выкачивала недра Украины».

«Они могут сказать, что "Нафтогаз" — это наследник интересов Украины, а "Газпром" является наследником министерства газа и промышленности СССР», — предположил Юшков.

Напомним, в 2017 году Украина подала в Стокгольмский арбитражный суд иск к России по газовому контракту 2009 года, потребовав признать, что «Газпром» незаконно пересмотрел оговоренные там цены и скидки на газ после произошедшего в Киеве в 2014 году государственного переворота. Арбитраж, рассмотрев дело, принял сторону Украины, уменьшив при этом сумму запрошенной компенсации с 37 миллиардов долларов до 2,19 миллиарда долларов. Позже к этой сумме прибавились пени, и в результате «Навтогаз» требовал от «Газпрома» 2,9 миллиарда долларов. Россия не согласилась с данным решением суда и обжаловала его.

В декабре 2019 года, когда Москва и Киев пришли к соглашению о продлении заканчивавшегося договора на транзит газа еще на пять лет, при условии, что Украина отзовет из международных судов все иски против России, а РФ выплатит ей 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.