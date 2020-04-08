«Единая Россия» потребовала увольнения Овсянникова с должности замглавы Минпромторга РФ

«Единая Россия» исключила из партии заместителя министра промышленности и торговли, экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Решение в партии объяснили тем, что поведение Овсянникова не соответствует этическим нормам ЕР.

Также партия требует уволить Овсянникова с должности замглавы Минпромторга России.

5 апреля Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска. Он отказался проходить через металлодетектор и предъявлять посадочный талон, при этом нецензурно бранился. На чиновника составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Дмитрий Овсянников был губернатором Севастополя c 2017 по 2019 гг. В июле 2019 года он ушел с этого поста и в октябре занял кресло заместителя министра промышленности и торговли.