Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Комиссия ЗакСа подтвердила факт растраты бюджета помощником Вишневского

Комиссия ЗакСа подтвердила факт растраты бюджета помощником Вишневского

 «Единая Россия» потребовала увольнения Овсянникова с должности замглавы Минпромторга РФ

«Единая Россия» потребовала увольнения Овсянникова с должности замглавы Минпромторга РФ
Путин выступит с "большим вступительным словом" перед селектором с губернаторами

Путин выступит с "большим вступительным словом" перед селектором с губернаторами

 ЕР просит изменить условие предоставления россиянам кредитных каникул

ЕР просит изменить условие предоставления россиянам кредитных каникул
МИД КНР раскритиковал идею США о приостановке финансирования ВОЗ

МИД КНР раскритиковал идею США о приостановке финансирования ВОЗ

 Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса

Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса
Комиссия ЗакСа подтвердила факт растраты бюджета помощником Вишневского

Комиссия ЗакСа подтвердила факт растраты бюджета помощником Вишневского

 «Единая Россия» потребовала увольнения Овсянникова с должности замглавы Минпромторга РФ

«Единая Россия» потребовала увольнения Овсянникова с должности замглавы Минпромторга РФ
Путин выступит с "большим вступительным словом" перед селектором с губернаторами

Путин выступит с "большим вступительным словом" перед селектором с губернаторами

 ЕР просит изменить условие предоставления россиянам кредитных каникул

ЕР просит изменить условие предоставления россиянам кредитных каникул
МИД КНР раскритиковал идею США о приостановке финансирования ВОЗ

МИД КНР раскритиковал идею США о приостановке финансирования ВОЗ

 Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса

Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса
12:51   8 Апреля 2020
Россия

«Единая Россия» потребовала увольнения Овсянникова с должности замглавы Минпромторга РФ

«Единая Россия» потребовала увольнения Овсянникова с должности замглавы Минпромторга РФ

«Единая Россия» исключила из партии заместителя министра промышленности и торговли, экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Решение в партии объяснили тем, что поведение Овсянникова не соответствует этическим нормам ЕР.

«Единая Россия» потребовала увольнения Овсянникова с должности замглавы Минпромторга РФ

Также партия требует уволить Овсянникова с должности замглавы Минпромторга России.

5 апреля Овсянников устроил скандал в аэропорту Ижевска. Он отказался проходить через металлодетектор и предъявлять посадочный талон, при этом нецензурно бранился. На чиновника составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Дмитрий Овсянников был губернатором Севастополя c 2017 по 2019 гг. В июле 2019 года он ушел с этого поста и в октябре занял кресло заместителя министра промышленности и торговли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#увольнение #единая россия #овсянников

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...