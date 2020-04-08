МЧС порекомендовало взрослым рассказать детям о коронавирусе, чтобы оградить их от стресса

Советы, как общаться с детьми на фоне ситуации с распространением COVID-19, дали сотрудники МЧС России.

Ведомство рекомендует взрослым чаще контактировать с детьми. С ребенком нужно общаться максимально доверительно, отмечают специалисты МЧС РФ. Детям важно рассказать о коронавирусной инфекции, считают в ведомстве. Необходимо, чтобы ребенок понимал, что происходит в окружающем мире. Это оградит его от стресса. Если малыш задает какие-либо вопросы, взрослым следует отвечать на них. Так ребенок сможет почувствовать себя в безопасности.

Взрослые должны помочь детям составить распорядок дня. Необходимо уделить внимание как учебе, так и отдыху. Кроме того, следует привить малышу навыки личной гигиены. Ребенок должен знать об ограничениях, обусловленных эпидемиологической обстановкой. Взрослым следует держать себя в руках, сохраняя спокойствие. Так они смогут стать настоящим образцом для подражания.

Приходя с улицы, следует аккуратно снимать одежду, переодеваясь во все чистое, напоминают в МЧС. Перчатки и медицинские маски нужно утилизировать, предварительно поместив их в целлофановый пакет. Руки следует мыть исключительно с мылом. По желанию можно вымыть лицо, уделив внимание носу. Покидать дом без острой необходимости во время режима самоизоляции не рекомендуется.