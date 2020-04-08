Оперштал перечислил регионы с новыми случаями заражения COVID-19

Оперативный штаб по борьбе и мониторингу за коронавирусом обновил статистику заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Выявлены 1175 заболевших в 45 регионах страны.

Москва по-прежнему лидирует. В столице вирус выявлен у 660 человек, следом идем Московская область, где зафиксированы 95 случаев заражения. В Петербурге зафиксировали 34 случая инфицирования, а в Ленинградской области 32. В Мурманской области, Краснодарском крае, Нижегородской области зафиксировано чуть более 20 новых случаев заражения.

По одному случаю заражения выявлены в Брянской, Калининградской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Курганской, Омской, Томской областях, а также в Дагестане, Хакасии и Крыму.

Согласно официальным данным, коронавирус был диагностирован у 8672 россиян, 580 человек выписаны из медицинских учреждений. Лидерами по числу случаев заражения в мире остаются США, Испания и Италия. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.