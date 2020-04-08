Штабы Навального пытались продвинуть свои расследования через сайты 18+

Признанный иноагентом проект Алексея Навального ФБК использовал сомнительные схемы для привлечения трафика на свой YouTube-канал. Для накрутки показателей использовались сайты со "взрослым" контентом.

Как рассказывается в материале Nation News, Навальный размещал материалы своих так называемых расследований на одном из самых популярных сайтов с содержимым 18+. Видео выкладывались якобы обычными пользователями. Один из таких аккаунтов принадлежит представителю штаба блогера в Краснодаре.

Ранее сотрудники ФБК обвинили RT в использовании подобных способов по привлечению трафика, но телеканал опроверг эту информацию. На фоне методов работы ФБК по накрутке просмотров подобные обвинения выглядят еще более нелепо.

Об использовании сайтов "для взрослых" сотрудниками ФБК рассказывается в материале RT.