Пресс-конференция на тему "Религия в эпоху самоизоляции" пройдет в режиме онлайн на базе пресс-центра Медиагруппы "Патриот". Мероприятие состоится 8 апреля в 14:00.

Тема собрания выбрана неслучайно, так как в скором времени начнутся большие церковные праздники: православные, католики, лютеране отметят Пасху, а иудеи Песах. Традиционные пятничные молитвы должны пройти в российских мечетях. Религиозные будни продолжаются и у верующих иных конфессий.

Представители "Патриота" обсудят с религиозными деятелями рекомендации для верующих на время вынужденной самоизоляции, передает Федеральное агентство новостей. Особенное внимание будет уделено основным правилам, которые должен соблюдать каждый во время пандемии COVID-19.

Участие в мероприятии примут начальствующий епископ российского объединенного Союза христиан веры евангельской-пятидесятников Сергей Ряховский, настоятель Анненкирхе Евгений Раскатов, священнослужитель РПЦ и победитель шоу "Голос" отец Фотий, председатель российского совета церкви Владимир Шамарин и многие другие.

Патриарх Кирилл призвал задуматься над смыслом настоящих кризисов. По его мнению, трудная обстановка в мире является поводом для неверующих граждан, чтобы принять бога в свою жизнь. Сказано это было во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя по случаю праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.