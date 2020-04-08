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Минобороны Армении заявило о прибытии военных специалистов из РФ для борьбы с COVID-19

Минобороны Армении заявило о прибытии военных специалистов из РФ для борьбы с COVID-19

 Число пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 8672

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12:11   8 Апреля 2020
Общество

Священнослужители выскажутся на тему самоизоляции в пресс-центре "Патриота"

Священнослужители выскажутся на тему самоизоляции в пресс-центре "Патриота"

Пресс-конференция на тему "Религия в эпоху самоизоляции" пройдет в режиме онлайн на базе пресс-центра Медиагруппы "Патриот". Мероприятие состоится 8 апреля в 14:00.

Тема собрания выбрана неслучайно, так как в скором времени начнутся большие церковные праздники: православные, католики, лютеране отметят Пасху, а иудеи Песах. Традиционные пятничные молитвы должны пройти в российских мечетях. Религиозные будни продолжаются и у верующих иных конфессий.

Представители "Патриота" обсудят с религиозными деятелями рекомендации для верующих на время вынужденной самоизоляции, передает Федеральное агентство новостей. Особенное внимание будет уделено основным правилам, которые должен соблюдать каждый во время пандемии COVID-19.

Участие в мероприятии примут начальствующий епископ российского объединенного Союза христиан веры евангельской-пятидесятников Сергей Ряховский, настоятель Анненкирхе Евгений Раскатов, священнослужитель РПЦ и победитель шоу "Голос" отец Фотий, председатель российского совета церкви Владимир Шамарин и многие другие.

Патриарх Кирилл призвал задуматься над смыслом настоящих кризисов. По его мнению, трудная обстановка в мире является поводом для неверующих граждан, чтобы принять бога в свою жизнь. Сказано это было во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя по случаю праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.

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Автор: Юлия Яковлева
#рф #религия #рпц

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