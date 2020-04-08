Следователи выявили фейковые сообщения о борьбе с COVID-19 в социальных сетях

Пользователи разместили в интернете информацию о нахождении бронетехники с оружием на границе города Волхова, сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области. Сведения, как выяснилось, не соответствуют действительности.

Так, в Сети публично распространили ложную информацию о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан РФ.

В настоящее время следователи устанавливают причастных к распространению ложных сведений. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".