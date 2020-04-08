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 РФ направила свои тест-системы на COVID-19 другим странам

РФ направила свои тест-системы на COVID-19 другим странам
Минобороны Армении заявило о прибытии военных специалистов из РФ для борьбы с COVID-19

Минобороны Армении заявило о прибытии военных специалистов из РФ для борьбы с COVID-19

 Число пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 8672

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12:09   8 Апреля 2020
Россия

Мишустин анонсировал расширение круга лабораторий для тестов на коронавирус

Мишустин анонсировал расширение круга лабораторий для тестов на коронавирус

Правительство России приняло решение увеличить количество лабораторий, который будут проводить тесты на коронавирус нового типа. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, такую деятельность смогут осуществлять как частные, так и государственные организации. Премьер подчеркнул, что Россия способна полностью обеспечить себя соответствующими тест-системами.

Ранее глава кабинета министров говорил о том, что члены правительства работают над новыми мерами поддержки населения и представителей бизнеса, которые будут оказываться на фоне последствий эпидемии.

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Автор: Руслан Неглинный
#тесты #мишустин #лаборатории #коронавирус

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