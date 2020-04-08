Мишустин анонсировал расширение круга лабораторий для тестов на коронавирус

Правительство России приняло решение увеличить количество лабораторий, который будут проводить тесты на коронавирус нового типа. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, такую деятельность смогут осуществлять как частные, так и государственные организации. Премьер подчеркнул, что Россия способна полностью обеспечить себя соответствующими тест-системами.

Ранее глава кабинета министров говорил о том, что члены правительства работают над новыми мерами поддержки населения и представителей бизнеса, которые будут оказываться на фоне последствий эпидемии.