Число выздоровевших после коронавируса россиян достигло 580 человек

Количество жителей России, выписанных за последние сутки, составило 86 человек. Таким образом число выздоровевших от коронавируса россиян достигло 580 человек. Соответствующие данные в среду, 7 апреля, обнародовал оперштаб.

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 8762. За минувшие сутки врачи выявили 1175 новых случаев заражения вирусом, погибли пять человек, а выздоровели 86.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань случилась вспышка пневмонии неизвестного типа. За два с половиной месяца инфекция успела распространиться по всей планете. 11 марта Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирусная эпидемия переросла в пандемию. По последним данным, количество больных по всему миру превысило полтора миллиона человек.