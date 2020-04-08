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 РФ направила свои тест-системы на COVID-19 другим странам

РФ направила свои тест-системы на COVID-19 другим странам
Минобороны Армении заявило о прибытии военных специалистов из РФ для борьбы с COVID-19

Минобороны Армении заявило о прибытии военных специалистов из РФ для борьбы с COVID-19

 Число пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 8672

Число пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 8672
Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса

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11:59   8 Апреля 2020
Россия

Число выздоровевших после коронавируса россиян достигло 580 человек

Число выздоровевших после коронавируса россиян достигло 580 человек

Количество жителей России, выписанных за последние сутки, составило 86 человек. Таким образом число выздоровевших от коронавируса россиян достигло 580 человек. Соответствующие данные в среду, 7 апреля, обнародовал оперштаб.

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 8762. За минувшие сутки врачи выявили 1175 новых случаев заражения вирусом, погибли пять человек, а выздоровели 86. 

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань случилась вспышка пневмонии неизвестного типа. За два с половиной месяца инфекция успела распространиться по всей планете. 11 марта Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирусная эпидемия переросла в пандемию. По последним данным, количество больных по всему миру превысило полтора миллиона человек.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #пандемия #коронавирус

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