Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса

Экономические последствия пандемии коронавируса приведут к смене поставщиков мировых компаний, заявили журналисты немецкой газеты Die Welt. По мнению газеты, подобные обстоятельства будут означать конец глобализации, пишет Федеральное агентство новостей.

Немецкие журналисты отметили, что многие отрасли производства по всему миру уже изменили принципы работы с поставщиками. В частности, это касается медицинской промышленности. Глобализация может затянуться на несколько лет и вызвать инфляцию.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев заражения вирусом COVID-19 достигло почти 1,5 млн человек.