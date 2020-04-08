Минобороны Армении заявило о прибытии военных специалистов из РФ для борьбы с COVID-19

Российские военные специалисты помогут Армении в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

Прибывшие в Армению специалисты РФ имеют подвижную лабораторию для изучения вызываемого коронавирусом заболевания. По уточнению Минобороны Армении, российская помощь будет крайне полезна в профилактической работе в вооруженных силах страны и на 102-й российской военной базе.

Как сообщалось, пандемия коронавируса охватила более 180 стран мира. В настоящее время известно о более чем 1,2 млн больных COVID-19, из которых свыше 72 тысяч умерли. В РФ начались клинические исследования препаратов от коронавируса. RT писал, что биолог назвала возможные сроки создания вакцины от коронавируса.