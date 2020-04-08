Аксенов заявил, что США путают фантазии о Крыме с реальностью

Американские экс-послы на Украине выступили с предложением использовать пандемию коронавируса для новых нападок на Россию и передачи Крымского полуострова Киеву. Случившееся прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов отметил, что пока в США от распространения новой коронавирусной инфекции гибнут тысячи людей, политические деятели этого государства продолжают мечтать о колонизации Луны и Крыме. По мнению главы российского региона, это является примером того, когда мечтать вредно. Американские элиты стали путать собственные фантазии с тем, что происходит на самом деле, пишет РИА Новости.

Сергей Аксенов рекомендовал бывшим послам США изучить мнение крымчан относительно того, хотят ли они "вернуться" в состав Украины.

Напомним, Крымский полуостров воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума. Почти все участники голосования поддержали идею вернуться на историческую родину.