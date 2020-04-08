Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Бессмертный полк" может пройти в режиме онлайн в 2020 году

"Бессмертный полк" может пройти в режиме онлайн в 2020 году

 РФ направила свои тест-системы на COVID-19 другим странам

РФ направила свои тест-системы на COVID-19 другим странам
Минобороны Армении заявило о прибытии военных специалистов из РФ для борьбы с COVID-19

Минобороны Армении заявило о прибытии военных специалистов из РФ для борьбы с COVID-19

 Число пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 8672

Число пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 8672
Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса

Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса

 Болгарское издание рассказало об искренности намерений РФ в помощи другим странам

Болгарское издание рассказало об искренности намерений РФ в помощи другим странам
"Бессмертный полк" может пройти в режиме онлайн в 2020 году

"Бессмертный полк" может пройти в режиме онлайн в 2020 году

 РФ направила свои тест-системы на COVID-19 другим странам

РФ направила свои тест-системы на COVID-19 другим странам
Минобороны Армении заявило о прибытии военных специалистов из РФ для борьбы с COVID-19

Минобороны Армении заявило о прибытии военных специалистов из РФ для борьбы с COVID-19

 Число пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 8672

Число пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 8672
Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса

Немецкая газета спрогнозировала конец глобализации на фоне коронавируса

 Болгарское издание рассказало об искренности намерений РФ в помощи другим странам

Болгарское издание рассказало об искренности намерений РФ в помощи другим странам
11:20   8 Апреля 2020
Россия

Аксенов заявил, что США путают фантазии о Крыме с реальностью

Аксенов заявил, что США путают фантазии о Крыме с реальностью

Американские экс-послы на Украине выступили с предложением использовать пандемию коронавируса для новых нападок на Россию и передачи Крымского полуострова Киеву. Случившееся прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов отметил, что пока в США от распространения новой коронавирусной инфекции гибнут тысячи людей, политические деятели этого государства продолжают мечтать о колонизации Луны и Крыме. По мнению главы российского региона, это является примером того, когда мечтать вредно. Американские элиты стали путать собственные фантазии с тем, что происходит на самом деле, пишет РИА Новости.

Сергей Аксенов рекомендовал бывшим послам США изучить мнение крымчан относительно того, хотят ли они "вернуться" в состав Украины.

Напомним, Крымский полуостров воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума. Почти все участники голосования поддержали идею вернуться на историческую родину.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сша #крым #аксенов #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...